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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 18:40
Ferlakur написав: PUMB написав:quadro_tony_da
Вітаємо!
Хочемо зазначити, що, відповідно до діючих тарифів "ВсеКАРТА", перекази коштів на картку будь-якого банку України здійснюються без комісії, проте по кредитній карті "ВсеМОЖУ Online" будь-які перекази з рахунку (власні або кредитні кошти) відбуваються з комісією 2.99%.
Хіба?
В ДКБО (ст.88) написано: Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів:
- через Систему «Інтернет-банкінг» - Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки
Для кредитних коштів - так, 2,99% (на тій же сторінці).
Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха
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Ferlakur
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:09
Питання.Скільки можно зняти готівки з"Все картка" на добу в банкоматах інших банків? Тобто, є ліміти?
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IDAN
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:25
IDAN написав:
Скільки можно зняти готівки з"Все картка" на добу в банкоматах інших банків? Тобто, є ліміти?
звичайно є ліміти, які встановлюються іншими банками. Наприклад, ліміт привата - 10к/зняття, не більше 10к упродовж 3 годин.
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otshelnick1
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:37
otshelnick1 написав: IDAN написав:
Скільки можно зняти готівки з"Все картка" на добу в банкоматах інших банків? Тобто, є ліміти?
звичайно є ліміти, які встановлюються іншими банками. Наприклад, ліміт привата - 10к/зняття, не більше 10к упродовж 3 годин.
Дякую.А у ПУМБ є ліміт?
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IDAN
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:47
IDAN написав:
А у ПУМБ є ліміт?
100к/добу
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otshelnick1
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:52
otshelnick1 написав: IDAN написав:
А у ПУМБ є ліміт?
100к/добу
"чужие"банкоматы столько не дадут без комиссии
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flysoulfly
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:00
flysoulfly написав:
"чужие"банкоматы столько не дадут без комиссии
з боку ПУМБ комісії нема, з боку "чужих" потрібно уточнювати в інших банків
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otshelnick1
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