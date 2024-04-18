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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 18:40
Ferlakur написав: PUMB написав:quadro_tony_da
Вітаємо!
Хочемо зазначити, що, відповідно до діючих тарифів "ВсеКАРТА", перекази коштів на картку будь-якого банку України здійснюються без комісії, проте по кредитній карті "ВсеМОЖУ Online" будь-які перекази з рахунку (власні або кредитні кошти) відбуваються з комісією 2.99%.
Хіба?
В ДКБО (ст.88) написано: Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів:
- через Систему «Інтернет-банкінг» - Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки
Для кредитних коштів - так, 2,99% (на тій же сторінці).
Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха
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Ferlakur
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:09
Питання.Скільки можно зняти готівки з"Все картка" на добу в банкоматах інших банків? Тобто, є ліміти?
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IDAN
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:25
IDAN написав:
Скільки можно зняти готівки з"Все картка" на добу в банкоматах інших банків? Тобто, є ліміти?
звичайно є ліміти, які встановлюються іншими банками. Наприклад, ліміт привата - 10к/зняття, не більше 10к упродовж 3 годин.
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otshelnick1
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:37
otshelnick1 написав: IDAN написав:
Скільки можно зняти готівки з"Все картка" на добу в банкоматах інших банків? Тобто, є ліміти?
звичайно є ліміти, які встановлюються іншими банками. Наприклад, ліміт привата - 10к/зняття, не більше 10к упродовж 3 годин.
Дякую.А у ПУМБ є ліміт?
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IDAN
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:47
IDAN написав:
А у ПУМБ є ліміт?
100к/добу
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otshelnick1
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:52
otshelnick1 написав: IDAN написав:
А у ПУМБ є ліміт?
100к/добу
"чужие"банкоматы столько не дадут без комиссии
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flysoulfly
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:00
flysoulfly написав:
"чужие"банкоматы столько не дадут без комиссии
з боку ПУМБ комісії нема, з боку "чужих" потрібно уточнювати в інших банків
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otshelnick1
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:32
IDAN
Вітаємо!
Згідно Постанови НБУ №18 від 24 лютого 2022 року зняти з рахунку можна до 100 000 грн в день. Щодо лімітів зі сторони банкоматів інших банків рекомендуємо уточнювати на сайті чи підтримці відповідного банку.
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PUMB
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Додано: Чет 18 кві, 2024 22:35
PUMB, прошу зафіксувати побажання.
До надходження іменного пластику дозволити клієнтові користуватися цією карткою для оплат в Інтернеті та телефоном через NFC. Коли клієнт отримає замовлений пластик, то розблокувати оплату пластиком. А так пластик у застосунку з'являється, а сенсу від нього немає.
Тепер зауваження.
На сайті банку зазначено, що відділення у м. Краматорськ Краматорського р-н Донецької області надає обслуговування в консультаційному режимі. Сьогодні був у відділенні й зміг пройти актуалізацію даних, замовити перевипуск платіжних карток. Недоступне тільки кредитування. Треба актуалізувати інформацію на сайті банку.
Нижче питання.
Так вийшло, що сьогодні зробив перевипуск основної картки всеМОЖУ. Щоб мати можливість користуватися карткою до її надходження у відділення, я випустив собі додаткову віртуальну картку. По отриманні основної картки я можу поточну додаткову картку безкоштовно перевипустити на пластикову?
Бо замовив іменний пластик mastercard, а віртуальна картка те ж випускається в системі mastercard -- а хочеться на рахунку мати дві картки різних платіжних систем (Visa та mastercard). Знав би це раніше, то випустив іменний пластик Visa, а віртуальну -- mastercard.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 22:56
хоронимо невдячний пумб по комуналці ,
було 5 - стало 2 - потім взагалі 1,5 - не годиться.
а шо годиться? ПРОМОСПРИВАТБАНК , акція по комуналці 3%
реестрація на сайті , гоу гоу
======= Яка винагорода чекає на учасників акції?
Кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 300 грн на місяць з урахуванням ПДФО.===
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