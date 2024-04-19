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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 528529530531 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 66 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: Чет 18 кві, 2024 23:20 Goodman +1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться. melkh

Повідомлень: 957 З нами з: 14.07.10 Подякував: 7 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:21 melkh написав: до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться. до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться. а що в липні - ексгумація? а що в- ексгумація? flysoulfly Повідомлень: 4691 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1593 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:28 Howl написав: PUMB, прошу зафіксувати побажання.



До надходження іменного пластику дозволити клієнтові користуватися цією карткою для оплат в Інтернеті та телефоном через NFC. Коли клієнт отримає замовлений пластик, то розблокувати оплату пластиком. А так пластик у застосунку з'являється, а сенсу від нього немає.



Тепер зауваження.

На сайті банку зазначено, що відділення у м. Краматорськ Краматорського р-н Донецької області надає обслуговування в консультаційному режимі. Сьогодні був у відділенні й зміг пройти актуалізацію даних, замовити перевипуск платіжних карток. Недоступне тільки кредитування. Треба актуалізувати інформацію на сайті банку.



Нижче питання.

Так вийшло, що сьогодні зробив перевипуск основної картки всеМОЖУ. Щоб мати можливість користуватися карткою до її надходження у відділення, я випустив собі додаткову віртуальну картку. По отриманні основної картки я можу поточну додаткову картку безкоштовно перевипустити на пластикову?

Бо замовив іменний пластик mastercard, а віртуальна картка те ж випускається в системі mastercard -- а хочеться на рахунку мати дві картки різних платіжних систем (Visa та mastercard). Знав би це раніше, то випустив іменний пластик Visa, а віртуальну -- mastercard. , прошу зафіксувати побажання.До надходження іменного пластику дозволити клієнтові користуватися цією карткою для оплат в Інтернеті та телефоном через NFC. Коли клієнт отримає замовлений пластик, то розблокувати оплату пластиком. А так пластик у застосунку з'являється, а сенсу від нього немає.Тепер зауваження.На сайті банку зазначено, що відділення у м. Краматорськ Краматорського р-н Донецької області надає обслуговування в консультаційному режимі. Сьогодні був у відділенні й зміг пройти актуалізацію даних, замовити перевипуск платіжних карток. Недоступне тільки кредитування. Треба актуалізувати інформацію на сайті банку.Нижче питання.Так вийшло, що сьогодні зробив перевипуск основної картки всеМОЖУ. Щоб мати можливість користуватися карткою до її надходження у відділення, я випустив собі додаткову віртуальну картку. По отриманні основної картки я можу поточну додаткову картку безкоштовно перевипустити на пластикову?Бо замовив іменний пластик mastercard, а віртуальна картка те ж випускається в системі mastercard -- а хочеться на рахунку мати дві картки різних платіжних систем (Visa та mastercard). Знав би це раніше, то випустив іменний пластик Visa, а віртуальну -- mastercard.

Вітаємо!



Ми зафіксували Ваші пропозиції та повернемось до Вас з вичерпною відповіддю. Відповідно до тарифів, оформлення додаткової пластикової картки буде коштувати 150 грн. Вітаємо!Ми зафіксували Ваші пропозиції та повернемось до Вас з вичерпною відповіддю. Відповідно до тарифів, оформлення додаткової пластикової картки буде коштувати 150 грн. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3105 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 201 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:41 pavyak написав: PUMB написав: Ferlakur

Вітаємо!

Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію. Вітаємо!Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.



Поясніть мені . в чому зручність. Другого числа кожного місяця мені приходять сповіщення що оновилась комуналка. Але ж це відверта брехня. Комуналка оновлюється фактично після десятого числа. Який інформаційний зміст ваших сповіщень коли банк не бачить сум які виставляє постачальник по більшості послуг взагалі. Поясніть мені . в чому зручність. Другого числа кожного місяця мені приходять сповіщення що оновилась комуналка. Але ж це відверта брехня. Комуналка оновлюється фактично після десятого числа. Який інформаційний зміст ваших сповіщень коли банк не бачить сум які виставляє постачальник по більшості послуг взагалі.

Вітаємо!



Ми розглянули Вашу ситуацію та хочемо повідомити, що деякі Ваші сервіси у шаблонах є бездоговірними, тому сума по таким сервісам не оновлюється, так як ми не отримуємо даних від постачальника. Відповідно до налаштувань системи, оновлення таких шаблонів відбувається кожного 1-го числа, тому приходить нагадування про оплату 2-го числа місяця.



Звертаємо Вашу увагу, що у нас уже в роботі пропозиція про можливість відключення даних сповіщень. Перепрошуємо за незручності та сподіваємось на Ваше розуміння! Вітаємо!Ми розглянули Вашу ситуацію та хочемо повідомити, що деякі Ваші сервіси у шаблонах є бездоговірними, тому сума по таким сервісам не оновлюється, так як ми не отримуємо даних від постачальника. Відповідно до налаштувань системи, оновлення таких шаблонів відбувається кожного 1-го числа, тому приходить нагадування про оплату 2-го числа місяця.Звертаємо Вашу увагу, що у нас уже в роботі пропозиція про можливість відключення даних сповіщень. Перепрошуємо за незручності та сподіваємось на Ваше розуміння! PUMB

Представник банку Повідомлень: 3105 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 201 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:42 melkh написав: Goodman +1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться. +1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться.

Ну не все так однозначно. Ведь у привата есть комис при оплате комуналя его аппкой. На больших суммах оно конечно кэшбеком перекрывается но для оплаты скажем платежа в 30 грн. комис 3 грн. при кэшбеке в 90 коп. грязными - ну такой себе "бизнес" оплаты комуналя. Поэтому Пумба как минимум для оплаты мелких сум остаётся Ну не все так однозначно. Ведь у привата есть комис при оплате комуналя его аппкой. На больших суммах оно конечно кэшбеком перекрывается но для оплаты скажем платежа в 30 грн. комис 3 грн. при кэшбеке в 90 коп. грязными - ну такой себе "бизнес" оплаты комуналя. Поэтому Пумба как минимум для оплаты мелких сум остаётся WallNutPen Повідомлень: 1097 З нами з: 08.06.20 Подякував: 33 раз. Подякували: 296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:45 WallNutPen написав: melkh написав: Goodman +1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться. +1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться.

Ну не все так однозначно. Ведь у привата есть комис при оплате комуналя его аппкой. На больших суммах оно конечно кэшбеком перекрывается но для оплаты скажем платежа в 30 грн. комис 3 грн. при кэшбеке в 90 коп. грязными - ну такой себе "бизнес" оплаты комуналя. Поэтому Пумба как минимум для оплаты мелких сум остаётся Ну не все так однозначно. Ведь у привата есть комис при оплате комуналя его аппкой. На больших суммах оно конечно кэшбеком перекрывается но для оплаты скажем платежа в 30 грн. комис 3 грн. при кэшбеке в 90 коп. грязными - ну такой себе "бизнес" оплаты комуналя. Поэтому Пумба как минимум для оплаты мелких сум остаётся

Разве в Привате коммуналь не 1 грн комис? Разве в Привате коммуналь не 1 грн комис? Ferlakur Повідомлень: 4557 З нами з: 14.10.08 Подякував: 296 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:19 Goodman написав: хоронимо невдячний пумб по комуналці ,

було 5 - стало 2 - потім взагалі 1,5 - не годиться.



а шо годиться? ПРОМОСПРИВАТБАНК , акція по комуналці 3%

реестрація на сайті , гоу гоу



======= Яка винагорода чекає на учасників акції?

Кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 300 грн на місяць з урахуванням ПДФО.=== хоронимо невдячний пумб по комуналці ,було 5 - стало 2 - потім взагалі 1,5 - не годиться.а шо годиться? ПРОМОСПРИВАТБАНК , акція по комуналці 3%реестрація на сайті , гоу гоу======= Яка винагорода чекає на учасників акції?Кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 300 грн на місяць з урахуванням ПДФО.===



ну тут в додатку тицнув

а там збоченнями займвтись потрiбно)) ну тут в додатку тицнува там збоченнями займвтись потрiбно)) v57 Повідомлень: 3171 З нами з: 14.03.10 Подякував: 149 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:49 Ferlakur написав: WallNutPen написав: melkh написав: Goodman +1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться. +1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться.

Ну не все так однозначно. Ведь у привата есть комис при оплате комуналя его аппкой. На больших суммах оно конечно кэшбеком перекрывается но для оплаты скажем платежа в 30 грн. комис 3 грн. при кэшбеке в 90 коп. грязными - ну такой себе "бизнес" оплаты комуналя. Поэтому Пумба как минимум для оплаты мелких сум остаётся Ну не все так однозначно. Ведь у привата есть комис при оплате комуналя его аппкой. На больших суммах оно конечно кэшбеком перекрывается но для оплаты скажем платежа в 30 грн. комис 3 грн. при кэшбеке в 90 коп. грязными - ну такой себе "бизнес" оплаты комуналя. Поэтому Пумба как минимум для оплаты мелких сум остаётся

Разве в Привате коммуналь не 1 грн комис? Разве в Привате коммуналь не 1 грн комис?



По різному десь 1 десь 3. Для мілких в мене ТАС. Пумб принципово відпочиває. По різному десь 1 десь 3. Для мілких в мене ТАС. Пумб принципово відпочиває. pavyak

Повідомлень: 2541 З нами з: 15.02.10 Подякував: 30 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 528529530531 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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