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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 23:20
Goodman +1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться.
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melkh
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:21
melkh написав:
до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться.
а що в липні
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:28
Howl написав:PUMB
, прошу зафіксувати побажання.
До надходження іменного пластику дозволити клієнтові користуватися цією карткою для оплат в Інтернеті та телефоном через NFC. Коли клієнт отримає замовлений пластик, то розблокувати оплату пластиком. А так пластик у застосунку з'являється, а сенсу від нього немає.
Тепер зауваження.
На сайті банку зазначено, що відділення у м. Краматорськ Краматорського р-н Донецької області надає обслуговування в консультаційному режимі. Сьогодні був у відділенні й зміг пройти актуалізацію даних, замовити перевипуск платіжних карток. Недоступне тільки кредитування. Треба актуалізувати інформацію на сайті банку.
Нижче питання.
Так вийшло, що сьогодні зробив перевипуск основної картки всеМОЖУ. Щоб мати можливість користуватися карткою до її надходження у відділення, я випустив собі додаткову віртуальну картку. По отриманні основної картки я можу поточну додаткову картку безкоштовно перевипустити на пластикову?
Бо замовив іменний пластик mastercard, а віртуальна картка те ж випускається в системі mastercard -- а хочеться на рахунку мати дві картки різних платіжних систем (Visa та mastercard). Знав би це раніше, то випустив іменний пластик Visa, а віртуальну -- mastercard.
Вітаємо!
Ми зафіксували Ваші пропозиції та повернемось до Вас з вичерпною відповіддю. Відповідно до тарифів, оформлення додаткової пластикової картки буде коштувати 150 грн.
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PUMB
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:41
pavyak написав: PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.
Поясніть мені . в чому зручність. Другого числа кожного місяця мені приходять сповіщення що оновилась комуналка. Але ж це відверта брехня. Комуналка оновлюється фактично після десятого числа. Який інформаційний зміст ваших сповіщень коли банк не бачить сум які виставляє постачальник по більшості послуг взагалі.
Вітаємо!
Ми розглянули Вашу ситуацію та хочемо повідомити, що деякі Ваші сервіси у шаблонах є бездоговірними, тому сума по таким сервісам не оновлюється, так як ми не отримуємо даних від постачальника. Відповідно до налаштувань системи, оновлення таких шаблонів відбувається кожного 1-го числа, тому приходить нагадування про оплату 2-го числа місяця.
Звертаємо Вашу увагу, що у нас уже в роботі пропозиція про можливість відключення даних сповіщень. Перепрошуємо за незручності та сподіваємось на Ваше розуміння!
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:42
melkh написав:Goodman
+1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться.
Ну не все так однозначно. Ведь у привата есть комис при оплате комуналя его аппкой. На больших суммах оно конечно кэшбеком перекрывается но для оплаты скажем платежа в 30 грн. комис 3 грн. при кэшбеке в 90 коп. грязными - ну такой себе "бизнес" оплаты комуналя. Поэтому Пумба как минимум для оплаты мелких сум остаётся
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WallNutPen
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:45
WallNutPen написав: melkh написав:Goodman
+1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться.
Ну не все так однозначно. Ведь у привата есть комис при оплате комуналя его аппкой. На больших суммах оно конечно кэшбеком перекрывается но для оплаты скажем платежа в 30 грн. комис 3 грн. при кэшбеке в 90 коп. грязными - ну такой себе "бизнес" оплаты комуналя. Поэтому Пумба как минимум для оплаты мелких сум остаётся
Разве в Привате коммуналь не 1 грн комис?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:19
Goodman написав:
хоронимо невдячний пумб по комуналці ,
було 5 - стало 2 - потім взагалі 1,5 - не годиться.
а шо годиться? ПРОМОСПРИВАТБАНК , акція по комуналці 3%
реестрація на сайті , гоу гоу
======= Яка винагорода чекає на учасників акції?
Кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 300 грн на місяць з урахуванням ПДФО.===
ну тут в додатку тицнув
а там збоченнями займвтись потрiбно))
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:49
Ferlakur написав: WallNutPen написав: melkh написав:Goodman
+1 до липня поховав Лупумбу, нехай з Богом покоїться.
Ну не все так однозначно. Ведь у привата есть комис при оплате комуналя его аппкой. На больших суммах оно конечно кэшбеком перекрывается но для оплаты скажем платежа в 30 грн. комис 3 грн. при кэшбеке в 90 коп. грязными - ну такой себе "бизнес" оплаты комуналя. Поэтому Пумба как минимум для оплаты мелких сум остаётся
Разве в Привате коммуналь не 1 грн комис?
По різному десь 1 десь 3. Для мілких в мене ТАС. Пумб принципово відпочиває.
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pavyak
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