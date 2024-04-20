І все ж таки, при переказі власних коштів з ВсеМожу має бути комісія чи ні?
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:29
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:03
Ferlakur
Вітаємо! При переказі власних коштів з рахунку "ВСЕМОЖУ" - немає комісії, з рахунку "ВСЕМОЖУ Online" є комісія 2.99%.
Для переказу ВЛАСНИХ коштів з Кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" без комісії необхідно зробити переказ саме з картки, а не з рахунку. Потрібно зайти:
1. На дебетовий рахунок (куди потрібно буде переказувати кошти з Кредитної картки)
2. Натиснути на кнопку "Поповнити картку"
3. Вибрати інші способи "З іншої карти"
4. Вказати номер кредитної картки, термін дії та cvv код.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:13
На підставі якого документу/пункту ви це стверджуєте? В діючій редакції ДКБО тариф на
перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку
власних коштів без комісії, як для ВсеМожу так і для ВсеМожу Online
сторінка 88.
Додано: Суб 20 кві, 2024 09:13
Re: ПУМБ
Якщо я правильно розумію тарифи, то при ануляції першої додаткової картки (закритті) випуск додаткової картки буде безкоштовним. Як її перевипуск теж буде безкоштовним. Платно випускаються наступні додаткові картки.
Правильно?
У мене ж за рахунком буде одна основна й одна додаткова.
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