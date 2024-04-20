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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:29

  PUMB написав:quadro_tony_da
Вітаємо!
Ми щасливі, що Ви залишились задоволені результатами розмови та розглядом Вашої справи.
Дякуємо за Ваше звернення та те, що обрали нас своїм банком.

І все ж таки, при переказі власних коштів з ВсеМожу має бути комісія чи ні?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:03

Ferlakur
Вітаємо! При переказі власних коштів з рахунку "ВСЕМОЖУ" - немає комісії, з рахунку "ВСЕМОЖУ Online" є комісія 2.99%.
Для переказу ВЛАСНИХ коштів з Кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" без комісії необхідно зробити переказ саме з картки, а не з рахунку. Потрібно зайти:
1. На дебетовий рахунок (куди потрібно буде переказувати кошти з Кредитної картки)
2. Натиснути на кнопку "Поповнити картку"
3. Вибрати інші способи "З іншої карти"
4. Вказати номер кредитної картки, термін дії та cvv код.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:13

  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо! При переказі власних коштів з рахунку "ВСЕМОЖУ" - немає комісії, з рахунку "ВСЕМОЖУ Online" є комісія 2.99%.
Для переказу ВЛАСНИХ коштів з Кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" без комісії необхідно зробити переказ саме з картки, а не з рахунку. Потрібно зайти:
1. На дебетовий рахунок (куди потрібно буде переказувати кошти з Кредитної картки)
2. Натиснути на кнопку "Поповнити картку"
3. Вибрати інші способи "З іншої карти"
4. Вказати номер кредитної картки, термін дії та cvv код.

На підставі якого документу/пункту ви це стверджуєте? В діючій редакції ДКБО тариф на
перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку
власних коштів без комісії, як для ВсеМожу так і для ВсеМожу Online

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0f ... b0dfca9f12

сторінка 88.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:13

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Відповідно до тарифів, оформлення додаткової пластикової картки буде коштувати 150 грн.
Якщо я правильно розумію тарифи, то при ануляції першої додаткової картки (закритті) випуск додаткової картки буде безкоштовним. Як її перевипуск теж буде безкоштовним. Платно випускаються наступні додаткові картки.
Правильно?

У мене ж за рахунком буде одна основна й одна додаткова.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:22

Re: ПУМБ

Пумб за запрошення друга знову платить до 300 грн? Вроді не бачив ніде новину що знову на якій час підняли винагороду.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:44

rosstikf
Вітаємо! З 18 квітня 2024 року ми збільшили винагороду по реферальній програмі "Запроси друга" для кожного учасника в розмірі:
- 300 грн за картку з кредитним лімітом
- або 100 грн за картку без кредитного ліміту.
(Сума винагороди підлягає оподаткуванню та зборам у розмірі 19,5%).
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:43

Howl
Вітаємо!
Згідно з тарифами банку, якщо картку за власною ініціативою перевипустити без закінчення терміну дії, або закрити картку до поточного рахунку, то нова матиме вартість 150 грн. Відкриваючи додаткову картку до рахунку, також буде тариф 150 грн. Наголошуємо, що безкоштовною є лише перша пластикова картка до рахунку або перевипуск по закінченню терміну дії.
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:36

Re: ПУМБ

PUMB, будь ласка, подивиться рядок "Перевипуск протягом терміну дії однієї додаткової картки типу MasterCard World Pay Pass\Visa Credit
Chip PayWave" у таблиці на сторінці 86 Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладення ДКБО фізосіб
, бо там зазначено про безкоштовність перевипуску.

Бо є таке враження, що Ви плутаєте тарифи всеМОЖУ з тарифами всеКАРТКА.
Я питаю про всеМОЖУ (не online).

ps Мені, як клієнтові, не подобається, що тарифи по кредитці не представлені окремо й вони закручені.
Howl
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ПУМБ (5318)
20.04.2024 13:36
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