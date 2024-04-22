PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! При переказі власних коштів з рахунку "ВСЕМОЖУ" - немає комісії, з рахунку "ВСЕМОЖУ Online" є комісія 2.99%. Для переказу ВЛАСНИХ коштів з Кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" без комісії необхідно зробити переказ саме з картки, а не з рахунку. Потрібно зайти: 1. На дебетовий рахунок (куди потрібно буде переказувати кошти з Кредитної картки) 2. Натиснути на кнопку "Поповнити картку" 3. Вибрати інші способи "З іншої карти" 4. Вказати номер кредитної картки, термін дії та cvv код.
На підставі якого документу/пункту ви це стверджуєте? В діючій редакції ДКБО тариф на перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів без комісії, як для ВсеМожу так і для ВсеМожу Online