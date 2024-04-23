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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:09

  Howl написав:PUMB, а де зазначено (у тарифах чи ДКБО), що безкоштовно в тарифному плані можна випустити 1 іменну картку в пластику й 1 віртуальну, а не 2 іменні картки в пластику?

Ви на моє вище питання не відповіли. Питання виникло через те, що ну я можу зрозуміти ваші тарифи, а не приколібатися до Вас

от я би на вашому місці просто запитав би у ОфПреда посилання на самі Тарифи для ВсеМожу, ВсеМожу Онлайн і ВсеКарта...
Знайти актуальні ПОВНІ Тарифи (і ДКБО) на сайті банки НЕ МОЖЛИВО :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:15

  Amethyst написав:Знайти актуальні ПОВНІ Тарифи (і ДКБО) на сайті банки НЕ МОЖЛИВО :evil:

Тарифи , в тому числі для ВсеКарти
https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/f2 ... b5eb71cc63

Тарифи ВсеМожу і Всеможу online - всередині ДКБО
https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0f ... b0dfca9f12

А шукати їх у розділі "Файли для завантаження", на сторінці будь-якого продукту.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:55

Re: ПУМБ

Amethyst, ну по всеКАРТКа є якійсь більш-менш простий файлів тарифів, а по всеМОЖУ навіть online нічого такого немає, що треба листати ДКБО.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:05

  Ferlakur написав:
  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо! При переказі власних коштів з рахунку "ВСЕМОЖУ" - немає комісії, з рахунку "ВСЕМОЖУ Online" є комісія 2.99%.
Для переказу ВЛАСНИХ коштів з Кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" без комісії необхідно зробити переказ саме з картки, а не з рахунку. Потрібно зайти:
1. На дебетовий рахунок (куди потрібно буде переказувати кошти з Кредитної картки)
2. Натиснути на кнопку "Поповнити картку"
3. Вибрати інші способи "З іншої карти"
4. Вказати номер кредитної картки, термін дії та cvv код.

На підставі якого документу/пункту ви це стверджуєте? В діючій редакції ДКБО тариф на
перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку
власних коштів без комісії, як для ВсеМожу так і для ВсеМожу Online

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0f ... b0dfca9f12

сторінка 88.

Вітаємо!
На даний момент, описані тарифи вказані у редакції від 27 лютого 2024 року №994
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 9078224884

А зміни до Додатку 4 набирають чинності з 30 квітня 2024 року, тому надалі комісія за переказ власних коштів буде відсутня.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:32

PUMB Підкажіть, будь ласка, яка комісія за зарахування на депо-картку фізособи з її ж рахунку в іншому банку (перерахування власних коштів)? Які обмеження?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:09

  PUMB написав:
  Ferlakur написав:
  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо! При переказі власних коштів з рахунку "ВСЕМОЖУ" - немає комісії, з рахунку "ВСЕМОЖУ Online" є комісія 2.99%.
Для переказу ВЛАСНИХ коштів з Кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" без комісії необхідно зробити переказ саме з картки, а не з рахунку. Потрібно зайти:
1. На дебетовий рахунок (куди потрібно буде переказувати кошти з Кредитної картки)
2. Натиснути на кнопку "Поповнити картку"
3. Вибрати інші способи "З іншої карти"
4. Вказати номер кредитної картки, термін дії та cvv код.

На підставі якого документу/пункту ви це стверджуєте? В діючій редакції ДКБО тариф на
перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку
власних коштів без комісії, як для ВсеМожу так і для ВсеМожу Online

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0f ... b0dfca9f12

сторінка 88.

Вітаємо!
На даний момент, описані тарифи вказані у редакції від 27 лютого 2024 року №994
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 9078224884

А зміни до Додатку 4 набирають чинності з 30 квітня 2024 року, тому надалі комісія за переказ власних коштів буде відсутня.


Ах.еть! — крічалі гості (с)
Це значить клієнт повинен вивчати дві редакції ДКБО і порівнювати, шо там коли вступає в силу?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:21

Ferlakur
Звертаємо Вашу увагу, що це зазначено на 1-шій сторінці: "нова редакція діє з 15 квітня 2024 року, окрім змін до Додатку 4, які набирають чинності з 30 квітня 2024 року"
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:30

  PUMB написав:Ferlakur
Звертаємо Вашу увагу, що це зазначено на 1-шій сторінці: "нова редакція діє з 15 квітня 2024 року, окрім змін до Додатку 4, які набирають чинності з 30 квітня 2024 року"

Ну, як я і казав: читаючи діючу редакцію ДКБО, треба мати під рукою ще й попередню редакцію, бо не всі пункти вступають в дію одночасно. Такого цирку ще ніде не бачив.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:42

Howl

Вітаємо! Дякуємо за очікування!

Згідно міркувань безпеки клієнта та задля протидії шахрайським діям, карта відправляється неактивною і до моменту отримання та активації її через мобільний застосунок ніякі дії з новою картою не доступні. Ми рекомендуємо Вам оформити віртуальну карту, яка одразу буде активною та використовувати її для оплат в інтернеті.

Також, маємо зауважити, що ми актуалізували інформацію на сайті банку, щодо переліку послуг, що надаються у відділенні в м. Краматорськ.

Дякуємо за Ваш відгук, саме завдяки ним ми стаємо кращими!
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:20

Re: ПУМБ

PUMB,
1) ну так блокуйте операції за пластиком до її отримання, а цифровим варіантом картки дозвольте користуватися відразу;
2) щодо оформлення віртуальної картки, то мені не подобається відсутність можливості вибору типу платіжної системи (Visa, mastercard), картку можна оформити тільки mastercard — це не зручно, якщо клієнт має чи буде мати пластикову mastercard.

Щодо активізації даних роботи відділення, то це клієнт повинен у банка питати як працює відділення, а не навпаки. Це показує, що у вас поганий зв'язок між своїми службами/відділами.
Howl
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