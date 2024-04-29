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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2024 15:40
БУМБа вже замахала, знову самовільно підключила перекази за номером телефону. Вже набридло відключати.
Додано: Суб 27 кві, 2024 10:38
Re: ПУМБ
Підкажіть,будь ласка,поповнення картки ПУМБ через термінали ПриватБанку з комісією,чи без комісії?Дякую!
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:22
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:35
Re: ПУМБ
Пробував, взагалі світить5%
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