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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:40

БУМБа вже замахала, знову самовільно підключила перекази за номером телефону. Вже набридло відключати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:38

Re: ПУМБ

Підкажіть,будь ласка,поповнення картки ПУМБ через термінали ПриватБанку з комісією,чи без комісії?Дякую!
mykhailets7
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 08:22

  mykhailets7 написав:Підкажіть,будь ласка,поповнення картки ПУМБ через термінали ПриватБанку з комісією,чи без комісії?Дякую!

З.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:35

Re: ПУМБ

Пробував, взагалі світить5%
mykhailets7
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 23:42

Re: ПУМБ

Питання до представника банка: який час (режим роботи) проведення платежів для юридичних організацій? Сьогодні о 17:01 відправили декілька платежів з рахунка організації на рахунки інших організацій засобами клієнт-банку, але платежі досить у статусі "обробляється". І це не поодинокий випадок.

Левова частка банків обробляють платежі 24/7, і є можливість відправити контрагенту,наприклад, платіжку для оперативного відвантаження товару. Складається враження, що кожен платіж у ПУМБі обробляється мануально.

ps Якщо-що - операції типові.
overfin
 
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  #<1 ... 531532533534
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ПУМБ (5335)
30.04.2024 23:42
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