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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2024 15:40
БУМБа вже замахала, знову самовільно підключила перекази за номером телефону. Вже набридло відключати.
Додано: Суб 27 кві, 2024 10:38
Re: ПУМБ
Підкажіть,будь ласка,поповнення картки ПУМБ через термінали ПриватБанку з комісією,чи без комісії?Дякую!
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:22
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:35
Re: ПУМБ
Пробував, взагалі світить5%
Додано: Вів 30 кві, 2024 23:42
Re: ПУМБ
Питання до представника банка: який час (режим роботи) проведення платежів для юридичних організацій? Сьогодні о 17:01 відправили декілька платежів з рахунка організації на рахунки інших організацій засобами клієнт-банку, але платежі досить у статусі "обробляється". І це не поодинокий випадок.
Левова частка банків обробляють платежі 24/7, і є можливість відправити контрагенту,наприклад, платіжку для оперативного відвантаження товару. Складається враження, що кожен платіж у ПУМБі обробляється мануально.
ps Якщо-що - операції типові.
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