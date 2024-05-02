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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 15:42
gering
Вітаємо!
Нам шкода, що сталася дана ситуація. Ми бажаємо розібратися детальніше та все перевірити. Просимо надати в приватні повідомлення Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону, для перевірки ситуації що склалася.
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PUMB
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Додано: Сер 01 тра, 2024 17:08
gering написав:
Обслуживание в кассе дно г.Винница -ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит.-Спрашиваю ЧТО отсутствуют водяные знаки-порванная- или волоски там или бумага не то или маслом залита?Фраза- она не блестит-и всё.-кассир обьяснил что ето его право принять либо не принять купюру.Молча понял надо менять горе банк
лучшее средство от перхоти- гильйотина🤣
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v57
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:31
v57 написав: gering написав:
Обслуживание в кассе дно г.Винница -ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит.-Спрашиваю ЧТО отсутствуют водяные знаки-порванная- или волоски там или бумага не то или маслом залита?Фраза- она не блестит-и всё.-кассир обьяснил что ето его право принять либо не принять купюру.Молча понял надо менять горе банк
лучшее средство от перхоти- гильйотина🤣
но и я заметил давно, что в ПУМБе кассиры натренированы на "непробиваемость", и полное отсутствие клиентоориентированности. В большинстве других банков душевнее.
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flysoulfly
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Додано: Чет 02 тра, 2024 01:06
gering написав:
ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит
також неодноразово був свідком, як касири в ПУМБі розглядають кожну купюру під мікроскопом, не так блищить, не так переливається, там крапочка, а там кружечок...це вже доходить до абсурду. Офіційний представник, проведіть з персоналом роз'яснювальну бесіду, чи що
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otshelnick1
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Додано: Чет 02 тра, 2024 08:43
otshelnick1
ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла, поэтому это её право независимо от бренда банка. Можете устроиться кассиром в банк и принимать купюры
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:01
Примат написав:otshelnick1
ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла, поэтому это её право независимо от бренда банка. Можете устроиться кассиром в банк и принимать купюры
Ну такой себе подход.У кассирши параноя поэтому буду сидеть ничего не принимать, а то ж я лично отвечаю.
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