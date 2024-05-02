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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:42

gering

Вітаємо!

Нам шкода, що сталася дана ситуація. Ми бажаємо розібратися детальніше та все перевірити. Просимо надати в приватні повідомлення Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону, для перевірки ситуації що склалася.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:08

  gering написав:Обслуживание в кассе дно г.Винница -ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит.-Спрашиваю ЧТО отсутствуют водяные знаки-порванная- или волоски там или бумага не то или маслом залита?Фраза- она не блестит-и всё.-кассир обьяснил что ето его право принять либо не принять купюру.Молча понял надо менять горе банк


лучшее средство от перхоти- гильйотина🤣
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 23:31

  v57 написав:
  gering написав:Обслуживание в кассе дно г.Винница -ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит.-Спрашиваю ЧТО отсутствуют водяные знаки-порванная- или волоски там или бумага не то или маслом залита?Фраза- она не блестит-и всё.-кассир обьяснил что ето его право принять либо не принять купюру.Молча понял надо менять горе банк


лучшее средство от перхоти- гильйотина🤣
но и я заметил давно, что в ПУМБе кассиры натренированы на "непробиваемость", и полное отсутствие клиентоориентированности. В большинстве других банков душевнее.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 01:06

Re: ПУМБ

  gering написав:ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит
також неодноразово був свідком, як касири в ПУМБі розглядають кожну купюру під мікроскопом, не так блищить, не так переливається, там крапочка, а там кружечок...це вже доходить до абсурду. Офіційний представник, проведіть з персоналом роз'яснювальну бесіду, чи що
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 08:43

otshelnick1 ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла, поэтому это её право независимо от бренда банка. Можете устроиться кассиром в банк и принимать купюры :mrgreen:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:01

  Примат написав:otshelnick1 ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла, поэтому это её право независимо от бренда банка. Можете устроиться кассиром в банк и принимать купюры :mrgreen:


Ну такой себе подход.У кассирши параноя поэтому буду сидеть ничего не принимать, а то ж я лично отвечаю.

Кстати, какието обменки уже штрафовал НБУ на миллион за подобные приколы.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:32

Re: ПУМБ

  Примат написав:Можете устроиться кассиром в банк и принимать купюры

Не поможе ...., мені на базарі дали здачу 500 грн .
Якось так, що ні один термінал не брав її. Пішов до ПУМБ, бо там у них "дівчинка на підхваті" є. Естественно у мене виникли труднощі з поповненням карти через термінал Пумби. "Дівчинка на підхваті" спробувала 5 різних шаманських способів , але так і не змогла .
Я пішов до каси і мені поміняли ту 500-ку на менший номінал і я поповнив карту.
Ну як не любити такий банк? Не робіть хвилі у тазіку води.
PS Купюра була нормальна , просто не заходила по тех засобах перевірки.
Касир перевірила її і поміняла. Кожен робить свою роботу, робота касира ПУМБ шанована.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:36

Раджу всіи не гніватися.... по пустяках.

Goodman
Короткочасний спалах гніву, спричинений спогадами про минуле, може зашкодити кровоносним судинам "розслабитися". Це негативно впливає на кровотік.
Такого висновку дійшли американські вчені.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:39

  Goodman написав:робота касира ПУМБ шанована.

я работал в банке, есть знакомые из кассы, все "проколы" они компенсируют из своего кошелька, так что сами понимаете, что даже 100$ компенсировать из своей заработной платы не так уж и просто
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:41

Re: ПУМБ

Goodman, тут трошки різні речі. Зробити обмін гривневої купюри, яка пошкоджена надано легше, ніж з валютною купюрою.
Howl
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