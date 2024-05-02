gering
Вітаємо!
Нам шкода, що сталася дана ситуація. Ми бажаємо розібратися детальніше та все перевірити. Просимо надати в приватні повідомлення Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону, для перевірки ситуації що склалася.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 15:42
gering
Вітаємо!
Нам шкода, що сталася дана ситуація. Ми бажаємо розібратися детальніше та все перевірити. Просимо надати в приватні повідомлення Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону, для перевірки ситуації що склалася.
Додано: Сер 01 тра, 2024 17:08
лучшее средство от перхоти- гильйотина🤣
Додано: Сер 01 тра, 2024 23:31
но и я заметил давно, что в ПУМБе кассиры натренированы на "непробиваемость", и полное отсутствие клиентоориентированности. В большинстве других банков душевнее.
Додано: Чет 02 тра, 2024 01:06
Re: ПУМБ
також неодноразово був свідком, як касири в ПУМБі розглядають кожну купюру під мікроскопом, не так блищить, не так переливається, там крапочка, а там кружечок...це вже доходить до абсурду. Офіційний представник, проведіть з персоналом роз'яснювальну бесіду, чи що
Додано: Чет 02 тра, 2024 08:43
otshelnick1 ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла, поэтому это её право независимо от бренда банка. Можете устроиться кассиром в банк и принимать купюры
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:01
Ну такой себе подход.У кассирши параноя поэтому буду сидеть ничего не принимать, а то ж я лично отвечаю.
Кстати, какието обменки уже штрафовал НБУ на миллион за подобные приколы.
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:32
Re: ПУМБ
Не поможе ...., мені на базарі дали здачу 500 грн .
Якось так, що ні один термінал не брав її. Пішов до ПУМБ, бо там у них "дівчинка на підхваті" є. Естественно у мене виникли труднощі з поповненням карти через термінал Пумби. "Дівчинка на підхваті" спробувала 5 різних шаманських способів , але так і не змогла .
Я пішов до каси і мені поміняли ту 500-ку на менший номінал і я поповнив карту.
Ну як не любити такий банк? Не робіть хвилі у тазіку води.
PS Купюра була нормальна , просто не заходила по тех засобах перевірки.
Касир перевірила її і поміняла. Кожен робить свою роботу, робота касира ПУМБ шанована.
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:36
Раджу всіи не гніватися.... по пустяках.
Goodman
Короткочасний спалах гніву, спричинений спогадами про минуле, може зашкодити кровоносним судинам "розслабитися". Це негативно впливає на кровотік.
Такого висновку дійшли американські вчені.
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:39
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:41
Re: ПУМБ
Goodman, тут трошки різні речі. Зробити обмін гривневої купюри, яка пошкоджена надано легше, ніж з валютною купюрою.
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