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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:48
Howl написав:
Goodman, тут трошки різні речі. Зробити обмін гривневої купюри, яка пошкоджена надано легше, ніж з валютною купюрою.
Повністью згоден, але є первинна ланка - звідки у Вас взялася ця "сумнівна" купюра.
Беріть тільки нові, сумнівні відсіюйте , або беріть з дисконтом.
Користуйтесь послугами спритників обмін простої купюри на емісійна за 30 грн.
Валютники беруть все підряд, але з оговорками і не заморачуються.
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Goodman
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Додано: Чет 02 тра, 2024 12:43
Goodman написав:
є первинна ланка - звідки у Вас взялася ця "сумнівна" купюра.
Валютники беруть все підряд
і не заморачуються.
а после эти же валютчики приносят оте "все подряд" в те же ПУМБы и через "дружбу" с начотделения итп пополняют мотлохом счета, снимая новенькими.
Мне неоднократно ваши "ответственные" Пумбокассиры хладнокровно выдавали надорванные и заляпанные, замасленные купюры евро, например. "Строя из себя девочку" каждый раз при моей претензии.
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flysoulfly
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Додано: Чет 02 тра, 2024 13:11
Примат написав:
ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла,
кассир отвечает за это в любом банке, но параноит почему-то только пумб
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otshelnick1
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Додано: Чет 02 тра, 2024 16:11
otshelnick1 написав: gering написав:
ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит
також неодноразово був свідком, як касири в ПУМБі розглядають кожну купюру під мікроскопом, не так блищить, не так переливається, там крапочка, а там кружечок...це вже доходить до абсурду. Офіційний представник, проведіть з персоналом роз'яснювальну бесіду, чи що
Вітаємо! Розуміємо Ваші емоції, проте, відповідно до законодавства та внутрішніх інструкцій, касир несе повну матеріальну відповідальність за прийом валюти під час касових операцій. Якщо ж купюра має дефекти або забруднення, касир може не прийняти таку купюру або запропонувати процедуру інкасо для її заміни.
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PUMB
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