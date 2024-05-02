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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536

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ПУМБ 3.3 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:48

Re: ПУМБ

  Howl написав:Goodman, тут трошки різні речі. Зробити обмін гривневої купюри, яка пошкоджена надано легше, ніж з валютною купюрою.

Повністью згоден, але є первинна ланка - звідки у Вас взялася ця "сумнівна" купюра.
Беріть тільки нові, сумнівні відсіюйте , або беріть з дисконтом.
Користуйтесь послугами спритників обмін простої купюри на емісійна за 30 грн.
Валютники беруть все підряд, але з оговорками і не заморачуються.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 12:43

  Goodman написав:є первинна ланка - звідки у Вас взялася ця "сумнівна" купюра.

Валютники беруть все підряд
і не заморачуються.
а после эти же валютчики приносят оте "все подряд" в те же ПУМБы и через "дружбу" с начотделения итп пополняют мотлохом счета, снимая новенькими.

Мне неоднократно ваши "ответственные" Пумбокассиры хладнокровно выдавали надорванные и заляпанные, замасленные купюры евро, например. "Строя из себя девочку" каждый раз при моей претензии.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:11

Re: ПУМБ

  Примат написав:ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла,
кассир отвечает за это в любом банке, но параноит почему-то только пумб
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:11

  otshelnick1 написав:
  gering написав:ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит
також неодноразово був свідком, як касири в ПУМБі розглядають кожну купюру під мікроскопом, не так блищить, не так переливається, там крапочка, а там кружечок...це вже доходить до абсурду. Офіційний представник, проведіть з персоналом роз'яснювальну бесіду, чи що

Вітаємо! Розуміємо Ваші емоції, проте, відповідно до законодавства та внутрішніх інструкцій, касир несе повну матеріальну відповідальність за прийом валюти під час касових операцій. Якщо ж купюра має дефекти або забруднення, касир може не прийняти таку купюру або запропонувати процедуру інкасо для її заміни.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:56

  otshelnick1 написав:
  Примат написав:ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла,
кассир отвечает за это в любом банке, но параноит почему-то только пумб


Глобус тоже параноит, после валидатора по одной купюре просматривают под уф, не берут, если что-то им не нравится (типа "лишней" засветки в углу купюры - не плесень, USD 2009 года).
wildlynx
 
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  #<1 ... 533534535536
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