|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:48
Howl написав:
Goodman, тут трошки різні речі. Зробити обмін гривневої купюри, яка пошкоджена надано легше, ніж з валютною купюрою.
Повністью згоден, але є первинна ланка - звідки у Вас взялася ця "сумнівна" купюра.
Беріть тільки нові, сумнівні відсіюйте , або беріть з дисконтом.
Користуйтесь послугами спритників обмін простої купюри на емісійна за 30 грн.
Валютники беруть все підряд, але з оговорками і не заморачуються.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6539
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 758 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 тра, 2024 12:43
Goodman написав:
є первинна ланка - звідки у Вас взялася ця "сумнівна" купюра.
Валютники беруть все підряд
і не заморачуються.
а после эти же валютчики приносят оте "все подряд" в те же ПУМБы и через "дружбу" с начотделения итп пополняют мотлохом счета, снимая новенькими.
Мне неоднократно ваши "ответственные" Пумбокассиры хладнокровно выдавали надорванные и заляпанные, замасленные купюры евро, например. "Строя из себя девочку" каждый раз при моей претензии.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4726
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 тра, 2024 13:11
Примат написав:
ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла,
кассир отвечает за это в любом банке, но параноит почему-то только пумб
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 тра, 2024 16:11
otshelnick1 написав: gering написав:
ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит
також неодноразово був свідком, як касири в ПУМБі розглядають кожну купюру під мікроскопом, не так блищить, не так переливається, там крапочка, а там кружечок...це вже доходить до абсурду. Офіційний представник, проведіть з персоналом роз'яснювальну бесіду, чи що
Вітаємо! Розуміємо Ваші емоції, проте, відповідно до законодавства та внутрішніх інструкцій, касир несе повну матеріальну відповідальність за прийом валюти під час касових операцій. Якщо ж купюра має дефекти або забруднення, касир може не прийняти таку купюру або запропонувати процедуру інкасо для її заміни.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3117
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 тра, 2024 23:56
otshelnick1 написав: Примат написав:
ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла,
кассир отвечает за это в любом банке, но параноит почему-то только пумб
Глобус тоже параноит, после валидатора по одной купюре просматривают под уф, не берут, если что-то им не нравится (типа "лишней" засветки в углу купюры - не плесень, USD 2009 года).
-
wildlynx
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 14.04.16
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:38
ПУМБ сеп приймає на вихідних?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1068
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:47
посетитель написав:
ПУМБ сеп приймає на вихідних?
Да.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:19
flysoulfly написав:
а после эти же валютчики приносят оте "все подряд" в те же ПУМБы и через "дружбу" с начотделения итп пополняют мотлохом счета, снимая новенькими.
"мої" таким не страдають, не витрачають час , чи як справжні інженери - щоб щось було путнє, інженер "должен бить немного ленив".
Де беруть все підряд там рисуються великі кругообіги валюти, а на такі кругообіги
ще краще рисуються спритники з Києва, які за мзду до 30 грн /купюра міняють умовний мотлох на новенькі емісійні з пачки. Всім добре.
Валютники теж геть не дурні білі і умовний мотлох беруть з дисконтом , а все інше - то взагалі. Клієнт походить, походить і пропонує - візьми вже по чтому буде...., вони і беруть 50/50.
Наразі багато народу мотається в EU з метою воз"єднання родин на свята, чи просто побачити дітей/внуків - все гуано їде туди і там сплавляється.
Робота з валютою, це завжди не тільки винагорода, але і ризик.
Томі більшість сидить в ГРН , щось там собі мутить на хліб з маслицем і не відсвічує.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6539
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 758 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2024 02:06
quadro_tony_da написав:
дзвонили з банку, вибачились за ситуацію і банківський збій, повернули 1794,27 гривень комісії яка була знята заднім числом раніше
іншу суму в розмірі 209,90 ще очікую, якщо про неї не забули
так як комісію нарахувало два рази тоді мені
ну це вже плюс всеодно, онлайн все вирішили не довелось нікуди ходити
209,9 теж згодом повернулись на карту, інцидент вичерпано
але скільки нервів було потрачено це ппц
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|