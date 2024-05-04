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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536

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ПУМБ 3.3 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:48

Re: ПУМБ

  Howl написав:Goodman, тут трошки різні речі. Зробити обмін гривневої купюри, яка пошкоджена надано легше, ніж з валютною купюрою.

Повністью згоден, але є первинна ланка - звідки у Вас взялася ця "сумнівна" купюра.
Беріть тільки нові, сумнівні відсіюйте , або беріть з дисконтом.
Користуйтесь послугами спритників обмін простої купюри на емісійна за 30 грн.
Валютники беруть все підряд, але з оговорками і не заморачуються.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 12:43

  Goodman написав:є первинна ланка - звідки у Вас взялася ця "сумнівна" купюра.

Валютники беруть все підряд
і не заморачуються.
а после эти же валютчики приносят оте "все подряд" в те же ПУМБы и через "дружбу" с начотделения итп пополняют мотлохом счета, снимая новенькими.

Мне неоднократно ваши "ответственные" Пумбокассиры хладнокровно выдавали надорванные и заляпанные, замасленные купюры евро, например. "Строя из себя девочку" каждый раз при моей претензии.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:11

Re: ПУМБ

  Примат написав:ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла,
кассир отвечает за это в любом банке, но параноит почему-то только пумб
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:11

  otshelnick1 написав:
  gering написав:ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит
також неодноразово був свідком, як касири в ПУМБі розглядають кожну купюру під мікроскопом, не так блищить, не так переливається, там крапочка, а там кружечок...це вже доходить до абсурду. Офіційний представник, проведіть з персоналом роз'яснювальну бесіду, чи що

Вітаємо! Розуміємо Ваші емоції, проте, відповідно до законодавства та внутрішніх інструкцій, касир несе повну матеріальну відповідальність за прийом валюти під час касових операцій. Якщо ж купюра має дефекти або забруднення, касир може не прийняти таку купюру або запропонувати процедуру інкасо для її заміни.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:56

  otshelnick1 написав:
  Примат написав:ну, как бы, кассир лично отвечает за то, что приняла,
кассир отвечает за это в любом банке, но параноит почему-то только пумб


Глобус тоже параноит, после валидатора по одной купюре просматривают под уф, не берут, если что-то им не нравится (типа "лишней" засветки в углу купюры - не плесень, USD 2009 года).
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:38

Re: ПУМБ

ПУМБ сеп приймає на вихідних?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:47

  посетитель написав:ПУМБ сеп приймає на вихідних?

Да.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:19

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:а после эти же валютчики приносят оте "все подряд" в те же ПУМБы и через "дружбу" с начотделения итп пополняют мотлохом счета, снимая новенькими.

"мої" таким не страдають, не витрачають час , чи як справжні інженери - щоб щось було путнє, інженер "должен бить немного ленив".
Де беруть все підряд там рисуються великі кругообіги валюти, а на такі кругообіги
ще краще рисуються спритники з Києва, які за мзду до 30 грн /купюра міняють умовний мотлох на новенькі емісійні з пачки. Всім добре.
Валютники теж геть не дурні білі і умовний мотлох беруть з дисконтом , а все інше - то взагалі. Клієнт походить, походить і пропонує - візьми вже по чтому буде...., вони і беруть 50/50.
Наразі багато народу мотається в EU з метою воз"єднання родин на свята, чи просто побачити дітей/внуків - все гуано їде туди і там сплавляється.
Робота з валютою, це завжди не тільки винагорода, але і ризик.
Томі більшість сидить в ГРН , щось там собі мутить на хліб з маслицем і не відсвічує.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 02:06

  quadro_tony_da написав:дзвонили з банку, вибачились за ситуацію і банківський збій, повернули 1794,27 гривень комісії яка була знята заднім числом раніше
іншу суму в розмірі 209,90 ще очікую, якщо про неї не забули
так як комісію нарахувало два рази тоді мені

ну це вже плюс всеодно, онлайн все вирішили не довелось нікуди ходити



209,9 теж згодом повернулись на карту, інцидент вичерпано
але скільки нервів було потрачено це ппц
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:53

  Goodman написав:більшість сидить в ГРН

смішно
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