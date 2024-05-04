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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:57

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:смішно

USD уже прожерли
Goodman
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Повідомлень: 6547
З нами з: 23.11.14
Подякував: 758 раз.
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  #<1 ... 534535536537
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