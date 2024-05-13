USD уже прожерли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2024 21:57
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 10 тра, 2024 13:19
Большое спасибо представителю банка.Помогли решить мой вопрос по возврату денег за платеж по неверным реквизитам
Додано: П'ят 10 тра, 2024 13:49
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:39
Re: ПУМБ
Шановний представник, є питання відносно віртуальної валютної ВсеКарти.
1. Дуже незручно коли на касі кажуть- йдіть випустіть собі пластик для того щоб зняти кошти які надійшли після закінчення депо (-150 грн. за випуск). Чому не прирівняти реальну і віртуальну картки при знятті в касі відділення якщо я і так надаю паспорт? або хоча б опцію сканування по nfc Google pay?
2. Якщо в мене закінчився депозит сумою більше 2 добових лімітів НБУ (умовно 5200USD) і придбав ще онлайн 1200 USD- за третє зняття впродовж місяця (залишкової частини тіла депозиту (200 USD) і купленої валюти онлайн (1200 USD)) спрацює комісія 1%, чи система налаштована та щоб розрізнити і комісії за депозитне тіло не буде? Чи перші два зняття депозиту не підпадають під ці 2 безкоштовні зняття (тарифи 2.1.9.1.6.) і третє зняття буде повністю безкоштовним?
3. пункт тарифів 2.1.9.1. 'З використанням картки:' слід читати як 'З використанням пластикової картки:' ? Бо для мене незрозуміло чому оформивши віртуальну картку я не можу нею скористатись при знятті коштів в касі банку з аналогічними правами/обмеженнями що й з пластиковою карткою
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:06
andriy_z
Вітаємо!
Відкриття пластику до рахунку - це рекомендація для умов без комісійного зняття коштів. Також, перший пластик до рахунку безкоштовний. Щодо Вашої ситуації, то для зняття третьої частини суми, можна зачекати один календарний місяць, щоб уникнути комісію.
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