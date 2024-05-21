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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2024 23:14
кешбек на оплату частями только если платишь картой ПУМБ?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 09:20
emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:00
PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:19
emeta написав: PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
я думал только мне показалось, что "поддержка" тут такими ответами практически издевается
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