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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 09:20
emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:00
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:19
я думал только мне показалось, что "поддержка" тут такими ответами практически издевается
Додано: Сер 22 тра, 2024 00:28
Это видимо заразное от представителя ТАСа, у того тоже удивительная способность развёрнуто-подробно отвечать на вопрос, не ответив по сути.
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