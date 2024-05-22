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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2024 23:14
кешбек на оплату частями только если платишь картой ПУМБ?
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emeta
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Додано: Вів 21 тра, 2024 09:20
emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
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PUMB
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:00
PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
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emeta
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:19
emeta написав: PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
я думал только мне показалось, что "поддержка" тут такими ответами практически издевается
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flysoulfly
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Додано: Сер 22 тра, 2024 00:28
flysoulfly написав:
emeta написав: PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
я думал только мне показалось, что "поддержка" тут такими ответами практически издевается
Это видимо заразное от представителя ТАСа, у того тоже удивительная способность развёрнуто-подробно отвечать на вопрос, не ответив по сути.
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emeta
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Додано: Сер 22 тра, 2024 08:22
emeta написав:
Это видимо заразное от представителя ТАСа, у того тоже удивительная способность развёрнуто-подробно отвечать на вопрос, не ответив по сути.
Стопудово. И они ж ещё за это зарплату получают!
Это лучшая работа в мире! (с)
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Додано: Сер 22 тра, 2024 08:57
emeta написав: PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
Вітаємо! Кредитний продукт "Сплачуйте частинами"- це окрема послуга нашого банку. В рамках даної пропозиції, Вам необхідно у застосунку ПУМБ Online перейти на сайт магазину-партнеру, оформити товар у розстрочку та після оформлення Вам буде нарахований кешбек. Звертаємо Вашу увагу, що для отримання кешбеку, товар обов'язково необхідно придбати у розстрочку ("Сплачуйте частинами"), а не оплатити карткою.
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PUMB
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:08
PUMB написав: emeta написав: PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
Вітаємо! Кредитний продукт "Сплачуйте частинами"- це окрема послуга нашого банку. В рамках даної пропозиції, Вам необхідно у застосунку ПУМБ Online перейти на сайт магазину-партнеру, оформити товар у розстрочку та після оформлення Вам буде нарахований кешбек. Звертаємо Вашу увагу, що для отримання кешбеку, товар обов'язково необхідно придбати у розстрочку ("Сплачуйте частинами"), а не оплатити карткою.
Чтобы был зачислен кешбек от покупки частями таким образом, необходимо не только
у застосунку ПУМБ Online перейти на сайт магазину-партнеру, оформити товар у розстрочку
, но непременно оплачивать такую покупку картой ПУМБ?
Всегда знал, что в поддержке работают лучшие из лучших
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emeta
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