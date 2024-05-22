RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:14

кешбек на оплату частями только если платишь картой ПУМБ?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2839
З нами з: 19.03.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:20

emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3121
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:00

  PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.


Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2839
З нами з: 19.03.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:19

  emeta написав:
  PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.


Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
:) я думал только мне показалось, что "поддержка" тут такими ответами практически издевается
flysoulfly
 
Повідомлень: 4792
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:28

  flysoulfly написав:
  emeta написав:
  PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.


Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
:) я думал только мне показалось, что "поддержка" тут такими ответами практически издевается


Это видимо заразное от представителя ТАСа, у того тоже удивительная способность развёрнуто-подробно отвечать на вопрос, не ответив по сути.
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2839
З нами з: 19.03.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:22

  emeta написав:
Это видимо заразное от представителя ТАСа, у того тоже удивительная способность развёрнуто-подробно отвечать на вопрос, не ответив по сути.

Стопудово. И они ж ещё за это зарплату получают!
Это лучшая работа в мире! (с)
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 519
З нами з: 11.06.15
Подякував: 852 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:57

  emeta написав:
  PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.


Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?

Вітаємо! Кредитний продукт "Сплачуйте частинами"- це окрема послуга нашого банку. В рамках даної пропозиції, Вам необхідно у застосунку ПУМБ Online перейти на сайт магазину-партнеру, оформити товар у розстрочку та після оформлення Вам буде нарахований кешбек. Звертаємо Вашу увагу, що для отримання кешбеку, товар обов'язково необхідно придбати у розстрочку ("Сплачуйте частинами"), а не оплатити карткою.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3121
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:08

  PUMB написав:
  emeta написав:
  PUMB написав:emeta
Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.


Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?

Вітаємо! Кредитний продукт "Сплачуйте частинами"- це окрема послуга нашого банку. В рамках даної пропозиції, Вам необхідно у застосунку ПУМБ Online перейти на сайт магазину-партнеру, оформити товар у розстрочку та після оформлення Вам буде нарахований кешбек. Звертаємо Вашу увагу, що для отримання кешбеку, товар обов'язково необхідно придбати у розстрочку ("Сплачуйте частинами"), а не оплатити карткою.


Чтобы был зачислен кешбек от покупки частями таким образом, необходимо не только
у застосунку ПУМБ Online перейти на сайт магазину-партнеру, оформити товар у розстрочку
, но непременно оплачивать такую покупку картой ПУМБ?

Всегда знал, что в поддержке работают лучшие из лучших :mrgreen:
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2839
З нами з: 19.03.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 535536537538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, moveton і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5378)
22.05.2024 10:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.