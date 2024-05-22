PUMB написав:emeta Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
Вітаємо! Кредитний продукт "Сплачуйте частинами"- це окрема послуга нашого банку. В рамках даної пропозиції, Вам необхідно у застосунку ПУМБ Online перейти на сайт магазину-партнеру, оформити товар у розстрочку та після оформлення Вам буде нарахований кешбек. Звертаємо Вашу увагу, що для отримання кешбеку, товар обов'язково необхідно придбати у розстрочку ("Сплачуйте частинами"), а не оплатити карткою.
PUMB написав:emeta Вітаємо! Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у нашому застосунку ПУМБ Online.
Кешбек нараховується при оформленні послуги "Сплачуйте частинами" в "Крамниці кешбеків" у вашому застосунку ПУМБ Online тільки якщо платити картою ПУМБ?
Вітаємо! Кредитний продукт "Сплачуйте частинами"- це окрема послуга нашого банку. В рамках даної пропозиції, Вам необхідно у застосунку ПУМБ Online перейти на сайт магазину-партнеру, оформити товар у розстрочку та після оформлення Вам буде нарахований кешбек. Звертаємо Вашу увагу, що для отримання кешбеку, товар обов'язково необхідно придбати у розстрочку ("Сплачуйте частинами"), а не оплатити карткою.
Чтобы был зачислен кешбек от покупки частями таким образом, необходимо не только
у застосунку ПУМБ Online перейти на сайт магазину-партнеру, оформити товар у розстрочку
, но непременно оплачивать такую покупку картой ПУМБ?
Всегда знал, что в поддержке работают лучшие из лучших
emeta Для отримання кешбеку Вам необхідно оформити товар у розстрочку за допомогою нашого кредитного продукту "Сплачуйте частинами". Звертаємо Вашу увагу, що для його оформлення Вам не потрібно оплачувати товар карткою, оформлення відбувається шляхом подання заявки на сайті магазину, а після цього необхідно підтвердити оформлення у застосунку ПУМБ Online. Виплата кешбеку в рамках даної пропозиції не відбувається у разі оплати карткою (в тому числі іншого банку) чи використання кредитних продуктів інших банків.
Щоб отримати кешбек необхідно: 1. Перейти до розділу "Крамниці кешбеків" у вкладці "Більше" 2. Обрати магазин зі значком "Сплачуйте частинами" та перейти до магазину 3. Не виходячи з "Крамниці кешбеків" оформити "Сплачуйте частинами" від ПУМБ