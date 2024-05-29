RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:43

слава богу нашелся вменяемый человек в поддержке, ответили в телеграм сразу доступно без воды
кешбек за оплату карткою будь-якого банку нараховується, якщо це звичайна оплата.
За Сплачуйте частинами кешбек нараховується, якщо оформили Сплачуйте частинами саме від ПУМБ. Тому в цьому розділі одразу відображений доступний ліміт саме в нашому банку.
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 19.03.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:49

Нагадайте, будь ласка, якщо депо закінчується сьогодні 28.05, гроші на рахунок/картку зайдуть сьогодні чи завтра?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3382
З нами з: 31.03.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:50

novichok

Вітаємо!

Кошти будуть виплачені в дату закінчення депозиту протягом дня.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:33

Мумба зробила всеможу кред-деб і тепер при онлайн онбордингу відкриває саме її, не питаючи.
24589
 
Повідомлень: 104
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 536537538539
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5384)
29.05.2024 09:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.