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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 11:43
слава богу нашелся вменяемый человек в поддержке, ответили в телеграм сразу доступно без воды
кешбек за оплату карткою будь-якого банку нараховується, якщо це звичайна оплата.
За Сплачуйте частинами кешбек нараховується, якщо оформили Сплачуйте частинами саме від ПУМБ. Тому в цьому розділі одразу відображений доступний ліміт саме в нашому банку.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 14:49
Нагадайте, будь ласка, якщо депо закінчується сьогодні 28.05, гроші на рахунок/картку зайдуть сьогодні чи завтра?
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:50
novichok
Вітаємо!
Кошти будуть виплачені в дату закінчення депозиту протягом дня.
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PUMB
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Додано: Сер 29 тра, 2024 09:33
Мумба зробила всеможу кред-деб і тепер при онлайн онбордингу відкриває саме її, не питаючи.
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