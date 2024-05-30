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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:43

слава богу нашелся вменяемый человек в поддержке, ответили в телеграм сразу доступно без воды
кешбек за оплату карткою будь-якого банку нараховується, якщо це звичайна оплата.
За Сплачуйте частинами кешбек нараховується, якщо оформили Сплачуйте частинами саме від ПУМБ. Тому в цьому розділі одразу відображений доступний ліміт саме в нашому банку.
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:49

Нагадайте, будь ласка, якщо депо закінчується сьогодні 28.05, гроші на рахунок/картку зайдуть сьогодні чи завтра?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:50

novichok

Вітаємо!

Кошти будуть виплачені в дату закінчення депозиту протягом дня.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:33

Мумба зробила всеможу кред-деб і тепер при онлайн онбордингу відкриває саме її, не питаючи.
24589
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:08

Підкажіть шановні добродії, як тут гасити кредитку.
1) Коли останній день для погашення (робочий чи календарний),
2)як гаситися (СЕП чи п2п теж піде (штовхалка чи тянучка))?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:26

  Boundless написав:Підкажіть шановні добродії, як тут гасити кредитку.
1) Коли останній день для погашення (робочий чи календарний),
2)як гаситися (СЕП чи п2п теж піде (штовхалка чи тянучка))?

1. Завжди приходить нагадування, шо погасити треба 30го (не 31го якшо воно і є) до 18-00
2. Краще тянучкою. Можна і СЕПом, іде 20..30 хв з Алки чи Православного.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:35

Boundless
Вітаємо!
Вносити обов'язковий платіж потрібно до 18:00 30 числа календарного місяця.
PUMB
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  #<1 ... 536537538539
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