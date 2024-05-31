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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 11:43
слава богу нашелся вменяемый человек в поддержке, ответили в телеграм сразу доступно без воды
кешбек за оплату карткою будь-якого банку нараховується, якщо це звичайна оплата.
За Сплачуйте частинами кешбек нараховується, якщо оформили Сплачуйте частинами саме від ПУМБ. Тому в цьому розділі одразу відображений доступний ліміт саме в нашому банку.
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emeta
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Додано: Вів 28 тра, 2024 14:49
Нагадайте, будь ласка, якщо депо закінчується сьогодні 28.05, гроші на рахунок/картку зайдуть сьогодні чи завтра?
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novichok
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:50
novichok
Вітаємо!
Кошти будуть виплачені в дату закінчення депозиту протягом дня.
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PUMB
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Додано: Сер 29 тра, 2024 09:33
Мумба зробила всеможу кред-деб і тепер при онлайн онбордингу відкриває саме її, не питаючи.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 20:08
Підкажіть шановні добродії, як тут гасити кредитку.
1) Коли останній день для погашення (робочий чи календарний),
2)як гаситися (СЕП чи п2п теж піде (штовхалка чи тянучка))?
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Boundless
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Додано: Чет 30 тра, 2024 20:26
Boundless написав:
Підкажіть шановні добродії, як тут гасити кредитку.
1) Коли останній день для погашення (робочий чи календарний),
2)як гаситися (СЕП чи п2п теж піде (штовхалка чи тянучка))?
1. Завжди приходить нагадування, шо погасити треба 30го (не 31го якшо воно і є) до 18-00
2. Краще тянучкою. Можна і СЕПом, іде 20..30 хв з Алки чи Православного.
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Amethyst
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Додано: Чет 30 тра, 2024 20:35
Boundless
Вітаємо!
Вносити обов'язковий платіж потрібно до 18:00 30 числа календарного місяця.
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PUMB
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:42
PUMB написав:Boundless
Вітаємо!
Вносити обов'язковий платіж потрібно до 18:00 30 числа календарного місяця.
Платеж внесен не 30 до 18:00 а 31го в 8:00, кредитка погашена полностью.
Но теперь пишет что она "обмежана".
Есть возможность снять обмеження или ее просто выкинуть?
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ВIВ
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:03
ВIВ
Вітаємо!
Для детальної перевірки статусу рахунку написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
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PUMB
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:29
Добрий день.Підкажіть, будь ласка, якщо сьогодні обміняти валюту онлайн і покласти її на місячний депозит ,то я зможу її зняти 1 липня?
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mykhailets7
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