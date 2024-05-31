mykhailets7
Вітаємо!
Так, після закінчення депозиту, Ви зможете зняти саме ту суму, яка знаходилася на депозиті.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:46
mykhailets7
Вітаємо!
Так, після закінчення депозиту, Ви зможете зняти саме ту суму, яка знаходилася на депозиті.
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