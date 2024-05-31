mykhailets7
Вітаємо!
Так, після закінчення депозиту, Ви зможете зняти саме ту суму, яка знаходилася на депозиті.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:46
mykhailets7
Вітаємо!
Так, після закінчення депозиту, Ви зможете зняти саме ту суму, яка знаходилася на депозиті.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:19
Я правильно розумію, що сьогоднішні купівлі кредиткою потрібно погашати до 30 липня?
Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:01
Boundless
Вітаємо!
Так, якщо Ви здійснили покупку 31 травня, то без нарахування відсотків повернути дану суму можете до 18:00 30.07.24 року.
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