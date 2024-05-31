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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:46

mykhailets7

Вітаємо!

Так, після закінчення депозиту, Ви зможете зняти саме ту суму, яка знаходилася на депозиті.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:19

Я правильно розумію, що сьогоднішні купівлі кредиткою потрібно погашати до 30 липня?
Boundless
 
Повідомлень: 2218
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:01

Boundless

Вітаємо!
Так, якщо Ви здійснили покупку 31 травня, то без нарахування відсотків повернути дану суму можете до 18:00 30.07.24 року.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 537538539540
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