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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:46

mykhailets7

Вітаємо!

Так, після закінчення депозиту, Ви зможете зняти саме ту суму, яка знаходилася на депозиті.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:19

Я правильно розумію, що сьогоднішні купівлі кредиткою потрібно погашати до 30 липня?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:01

Boundless

Вітаємо!
Так, якщо Ви здійснили покупку 31 травня, то без нарахування відсотків повернути дану суму можете до 18:00 30.07.24 року.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:57

Re: ПУМБ

PUMB написав:Boundless

Вітаємо!
Так, якщо Ви здійснили покупку 31 травня, то без нарахування відсотків повернути дану суму можете до 18:00 30.07.24 року.
Брехня. В мене таке було. Писав заяву у відділенні (по рахунку провелось лише 2го числа) - результат нульовий. Писало погашення наступним місяцем. Тому не раджу на це розраховувати
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:03

Re: ПУМБ

Крайне недоволен ситуацией! Банк рекламой про льготный период до 62 дней вводит в обман потребителей. По факту льготный период ДО 61 дней! А рекламируемые до 62 дней невыполнимое условие!
Зачем брехать в рекламе и дублировать брехню в условиях обслуживания?

В нормальных банках до 62 дней означает что 2 раза в год будет льготный действительно 62 дня: Декабрь и Июль! По факту надо погашать задолженность до 30го августа / января - и льготный следовательно до 61 дня!

Посмотрю на реакцию НБУ про брехню в рекламе и условиях обслуживания!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:26

vpchelko
Вітаємо!
Залежно від днів в місяці даний термін пільгового періоду змінюється, але не більше 62 днів. Відповідно, даний максимальний термін затверджений в ДКБО як «До 62 днів».
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:26

  PUMB написав:vpchelko
Вітаємо!
Залежно від днів в місяці даний термін пільгового періоду змінюється, але не більше 62 днів. Відповідно, даний максимальний термін затверджений в ДКБО як «До 62 днів».


При каких условиях будет льготный 62 дня? Почему не "до 63 дней" или "до 64 дней"?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:43

  vpchelko написав:
  PUMB написав:vpchelko
Вітаємо!
Залежно від днів в місяці даний термін пільгового періоду змінюється, але не більше 62 днів. Відповідно, даний максимальний термін затверджений в ДКБО як «До 62 днів».

При каких условиях будет льготный 62 дня? Почему не "до 63 дней" или "до 64 дней"?

напевне для покупок 31 липня та 31 грудня ;)
  vpchelko написав:Крайне недоволен ситуацией! Банк рекламой про льготный период до 62 дней вводит в обман потребителей. По факту льготный период ДО 61 дней! А рекламируемые до 62 дней невыполнимое условие!
Зачем брехать в рекламе и дублировать брехню в условиях обслуживания?

В нормальных банках до 62 дней означает что 2 раза в год будет льготный действительно 62 дня: Декабрь и Июль! По факту надо погашать задолженность до 30го августа / января - и льготный следовательно до 61 дня!

Посмотрю на реакцию НБУ про брехню в рекламе и условиях обслуживания!

що, хтось реально пише скарги на такі речі? оце робити нічого :D
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 01 чер, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:45

  2XL написав:
PUMB написав:Boundless

Вітаємо!
Так, якщо Ви здійснили покупку 31 травня, то без нарахування відсотків повернути дану суму можете до 18:00 30.07.24 року.
Брехня. В мене таке було. Писав заяву у відділенні (по рахунку провелось лише 2го числа) - результат нульовий. Писало погашення наступним місяцем. Тому не раджу на це розраховувати

а як воно може писати, якщо розрахунок, що треба сплатити проходить 30 числа, й не перераховується?

все, що куплено після 30 (й здається навіть проведено) - потрапляє вже в наступний період погашення
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:51

Re: ПУМБ

  Shaman написав:все, що куплено після 30 (й здається навіть проведено) - потрапляє вже в наступний період погашення

Ненашел такой инфы в описании продукта
vpchelko
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