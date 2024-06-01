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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:46
mykhailets7
Вітаємо!
Так, після закінчення депозиту, Ви зможете зняти саме ту суму, яка знаходилася на депозиті.
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PUMB
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:19
Я правильно розумію, що сьогоднішні купівлі кредиткою потрібно погашати до 30 липня?
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Boundless
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:01
Boundless
Вітаємо!
Так, якщо Ви здійснили покупку 31 травня, то без нарахування відсотків повернути дану суму можете до 18:00 30.07.24 року.
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PUMB
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:57
PUMB написав:Boundless
Вітаємо!
Так, якщо Ви здійснили покупку 31 травня, то без нарахування відсотків повернути дану суму можете до 18:00 30.07.24 року.
Брехня. В мене таке було. Писав заяву у відділенні (по рахунку провелось лише 2го числа) - результат нульовий. Писало погашення наступним місяцем. Тому не раджу на це розраховувати
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2XL
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:03
Крайне недоволен ситуацией! Банк рекламой про льготный период до 62 дней вводит в обман потребителей. По факту льготный период ДО 61 дней! А рекламируемые до 62 дней невыполнимое условие!
Зачем брехать в рекламе и дублировать брехню в условиях обслуживания?
В нормальных банках до 62 дней означает что 2 раза в год будет льготный действительно 62 дня: Декабрь и Июль! По факту надо погашать задолженность до 30го августа / января - и льготный следовательно до 61 дня!
Посмотрю на реакцию НБУ про брехню в рекламе и условиях обслуживания!
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vpchelko
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:26
vpchelko
Вітаємо!
Залежно від днів в місяці даний термін пільгового періоду змінюється, але не більше 62 днів. Відповідно, даний максимальний термін затверджений в ДКБО як «До 62 днів».
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PUMB
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:26
PUMB написав:vpchelko
Вітаємо!
Залежно від днів в місяці даний термін пільгового періоду змінюється, але не більше 62 днів. Відповідно, даний максимальний термін затверджений в ДКБО як «До 62 днів».
При каких условиях будет льготный 62 дня? Почему не "до 63 дней" или "до 64 дней"?
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vpchelko
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:43
vpchelko написав: PUMB написав:vpchelko
Вітаємо!
Залежно від днів в місяці даний термін пільгового періоду змінюється, але не більше 62 днів. Відповідно, даний максимальний термін затверджений в ДКБО як «До 62 днів».
При каких условиях будет льготный 62 дня
? Почему не "до 63 дней" или "до 64 дней"?
напевне для покупок 31 липня
та 31 грудня
vpchelko написав:
Крайне недоволен ситуацией! Банк рекламой про льготный период до 62 дней вводит в обман потребителей. По факту льготный период ДО 61 дней! А рекламируемые до 62 дней невыполнимое условие!
Зачем брехать в рекламе и дублировать брехню в условиях обслуживания?
В нормальных банках до 62 дней означает что 2 раза в год будет льготный действительно 62 дня: Декабрь и Июль! По факту надо погашать задолженность до 30го августа / января - и льготный следовательно до 61 дня!
Посмотрю на реакцию НБУ
про брехню в рекламе и условиях обслуживания!
що, хтось реально пише скарги на такі речі? оце робити нічого
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 01 чер, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:45
2XL написав:
PUMB написав:Boundless
Вітаємо!
Так, якщо Ви здійснили покупку 31 травня, то без нарахування відсотків повернути дану суму можете до 18:00 30.07.24 року.
Брехня. В мене таке було. Писав заяву у відділенні (по рахунку провелось лише 2го числа) - результат нульовий. Писало погашення наступним місяцем. Тому не раджу на це розраховувати
а як воно може писати, якщо розрахунок, що треба сплатити проходить 30 числа, й не перераховується?
все, що куплено після 30 (й здається навіть проведено) - потрапляє вже в наступний період погашення
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:51
Shaman написав:
все, що куплено після 30 (й здається навіть проведено) - потрапляє вже в наступний період погашення
Ненашел такой инфы в описании продукта
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vpchelko
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