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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 10:53
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vpchelko
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:54
vpchelko написав: Shaman написав:
все, що куплено після 30 (й здається навіть проведено) - потрапляє вже в наступний період погашення
Ненашел такой инфы в описании продукта
але так працює по факту
розрахунок зроблено 30 числа, він не перераховується на покупки 31.
тому я з тих, хто не читає інструкції, а перевіряє на практиці
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:56
Shaman написав:
але так працює по факту розрахунок зроблено 30 числа, він не перераховується на покупки 31.
тому я з тих, хто не читає інструкції, а перевіряє на практиці
Эта информация должна быть в описании продукта, а не выясняться опытным путем.
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vpchelko
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:57
vpchelko написав: Shaman написав:
напевне для покупок 31 липня
та 31 грудня
Это как?
купив 31 липня - маєш погасити 30 вересня. а про грудень помилився, лютий все плутає
тому лише 31 липня - але є ж таке
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 11:02
vpchelko написав: Shaman написав:
але так працює по факту розрахунок зроблено 30 числа, він не перераховується на покупки 31.
тому я з тих, хто не читає інструкції, а перевіряє на практиці
Эта информация должна быть
в описании продукта, а не выясняться опытным путем.
недокументовані можливості - це ж не заборонено?
тому можливо "має бути" - трохи категорично. мають бути описані всі ситуації, де клієнт може влетіти. а де можна трохи додатково отримати бонусів - як там, може це не баг, а фіча?
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Shaman
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