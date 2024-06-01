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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541

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ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:53

  Shaman написав:
  vpchelko написав:
  PUMB написав:напевне для покупок 31 липня та 31 грудня ;)


Это как?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:54

  vpchelko написав:
  Shaman написав:все, що куплено після 30 (й здається навіть проведено) - потрапляє вже в наступний період погашення

Ненашел такой инфы в описании продукта

але так працює по факту :oops: розрахунок зроблено 30 числа, він не перераховується на покупки 31.

тому я з тих, хто не читає інструкції, а перевіряє на практиці :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:56

Re: ПУМБ

  Shaman написав:але так працює по факту розрахунок зроблено 30 числа, він не перераховується на покупки 31.

тому я з тих, хто не читає інструкції, а перевіряє на практиці

Эта информация должна быть в описании продукта, а не выясняться опытным путем.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:57

  vpchelko написав:
  Shaman написав:напевне для покупок 31 липня та 31 грудня ;)


Это как?

купив 31 липня - маєш погасити 30 вересня. а про грудень помилився, лютий все плутає :oops:

тому лише 31 липня - але є ж таке :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 11:02

  vpchelko написав:
  Shaman написав:але так працює по факту розрахунок зроблено 30 числа, він не перераховується на покупки 31.

тому я з тих, хто не читає інструкції, а перевіряє на практиці

Эта информация должна быть в описании продукта, а не выясняться опытным путем.

недокументовані можливості - це ж не заборонено? ;)

тому можливо "має бути" - трохи категорично. мають бути описані всі ситуації, де клієнт може влетіти. а де можна трохи додатково отримати бонусів - як там, може це не баг, а фіча? :D
Shaman
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  #<1 ... 538539540541
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ПУМБ (5405)
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