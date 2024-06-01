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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 10:53
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vpchelko
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:54
vpchelko написав: Shaman написав:
все, що куплено після 30 (й здається навіть проведено) - потрапляє вже в наступний період погашення
Ненашел такой инфы в описании продукта
але так працює по факту
розрахунок зроблено 30 числа, він не перераховується на покупки 31.
тому я з тих, хто не читає інструкції, а перевіряє на практиці
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:56
Shaman написав:
але так працює по факту розрахунок зроблено 30 числа, він не перераховується на покупки 31.
тому я з тих, хто не читає інструкції, а перевіряє на практиці
Эта информация должна быть в описании продукта, а не выясняться опытным путем.
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vpchelko
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:57
vpchelko написав: Shaman написав:
напевне для покупок 31 липня
та 31 грудня
Это как?
купив 31 липня - маєш погасити 30 вересня. а про грудень помилився, лютий все плутає
тому лише 31 липня - але є ж таке
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 11:02
vpchelko написав: Shaman написав:
але так працює по факту розрахунок зроблено 30 числа, він не перераховується на покупки 31.
тому я з тих, хто не читає інструкції, а перевіряє на практиці
Эта информация должна быть
в описании продукта, а не выясняться опытным путем.
недокументовані можливості - це ж не заборонено?
тому можливо "має бути" - трохи категорично. мають бути описані всі ситуації, де клієнт може влетіти. а де можна трохи додатково отримати бонусів - як там, може це не баг, а фіча?
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 15:40
Я так понял ответа нет от представителей - при каких условиях может быть льготный период 62 дня...
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vpchelko
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Додано: Суб 01 чер, 2024 15:54
vpchelko написав:
Я так понял ответа нет от представителей - при каких условиях может быть льготный период 62 дня...
Зачем вам ответ именно представителя? Вам же на пальцах показали что если совершить трату 31 июля а погасить долг по этой трате 30 сентября то в итоге и получатся эти сами 62 дня. Так что как бы все честно...
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WallNutPen
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:14
WallNutPen написав:
Зачем вам ответ именно представителя? Вам же на пальцах показали что если совершить трату 31 июля а погасить долг по этой трате 30 сентября то в итоге и получатся эти сами 62 дня. Так что как бы все честно...
Чесно было бы если об этом офпред официально заявил - причем делая сравнение с другими банками, с понтом это приемущество, а не махинация (Сколько лохов постригли!???)
Жалобу уже накатал!
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vpchelko
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:20
vpchelko написав: WallNutPen написав:
Зачем вам ответ именно представителя? Вам же на пальцах показали что если совершить трату 31 июля а погасить долг по этой трате 30 сентября то в итоге и получатся эти сами 62 дня. Так что как бы все честно...
Чесно было бы если об этом офпред официально заявил - причем делая сравнение с другими банками, с понтом это приемущество, а не махинация (Сколько лохов постригли!???)
Жалобу уже накатал!
вангую
На жаль, банк не бачить можливості співпрацювати з Вами далі
ЗА ЩО??????????????????????????
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:25
Shaman написав:
ЗА ЩО??????????????????????????
ну и насрать - будет отличный отзыв про банк! Причина - следсвие - джекпот для отзывов на Минфин!
А ну + еще возможность платить 0.001% по открытым кредитам банку - сейчас около 48тыс! Растяну по максимуму!!!
Просто песня!
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vpchelko
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