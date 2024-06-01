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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:38
Re: ПУМБ
жду как банк разорвет со мной договор)))
Додано: Суб 01 чер, 2024 18:02
Re: ПУМБ
Я не шучу - жалоба в НБУ уже есть, и еще вопрос! "а почему не до 63х или 64х дней льготный период в ПУБМе"
Как они сравнивают льготный период с другими банками!??? Ну еще в перспективе "вам отказано в обслуживании" - нужно набрать кредитов по максимуму - лимит же залупили более 50тыс...
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