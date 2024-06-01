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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:38

Re: ПУМБ

жду как банк разорвет со мной договор)))
vpchelko
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Повідомлень: 825
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:02

Re: ПУМБ

Я не шучу - жалоба в НБУ уже есть, и еще вопрос! "а почему не до 63х или 64х дней льготный период в ПУБМе"

Как они сравнивают льготный период с другими банками!??? Ну еще в перспективе "вам отказано в обслуживании" - нужно набрать кредитов по максимуму - лимит же залупили более 50тыс...
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 825
З нами з: 05.07.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 539540541542
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