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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:38
Re: ПУМБ
жду как банк разорвет со мной договор)))
Додано: Суб 01 чер, 2024 18:02
Re: ПУМБ
Я не шучу - жалоба в НБУ уже есть, и еще вопрос! "а почему не до 63х или 64х дней льготный период в ПУБМе"
Как они сравнивают льготный период с другими банками!??? Ну еще в перспективе "вам отказано в обслуживании" - нужно набрать кредитов по максимуму - лимит же залупили более 50тыс...
Додано: Суб 01 чер, 2024 19:16
Re: ПУМБ
Ну еще будет разбор на сколько и как кинули с цыкавымы умовамы до 62 дней банк кинул меня за все время обслуживания!
Есть жеж разные статьи! Будем смотрет - я так понял мне уже счет не раз "блокировали"!!!
Факт - это в истории транзакций нигде не отображаеться! Нужно делать отдельную выписку - причем по каждому месяцу - это крайне неудобно! Скрывают информацию!
Будет интересная разборка с банком!
Думаю Универсалу / Монобанку будет посрать что там ПУМБ обосрался!
Додано: Суб 01 чер, 2024 19:46
Ну "грейс до 62" следует чиста матиматичиски из то, шо РД 30го, а есть какие-то месяцы с 31 дн.. На шо тут жаловаться, на остатки мосха?
У меня вот КК с РД 20 числа (у некоторых старичков може есть и с РД 10), и представляете -- тож "грейс до 62"
Додано: Суб 01 чер, 2024 19:51
Ты работаешь на банк? Пусть на лендинг странице это напишут - на радость клиентов!
Я считаю что сабж должен быть на лендинг странице!
У меня есть права! Я считаю что банк вводит в заблуждение используя "рекламнуи лозунги" других банков! Да к стати "до 62 дней" использовали другие банки и в другом контексте! А это очевидный факт!
Тем более всем понятно что банк не честно себя ведет! В общей рекламе (когда описывают сравнение с другими банками - особенно с монобанком!!!) не описано услоиве про погашение до 30го числа!
Буду доколупываться - особенно из-за сравнения с монобанком - что они имели ввиду! И прчему это небыло описано в сравнении!!!
Востаннє редагувалось vpchelko в Суб 01 чер, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 чер, 2024 20:01
Додано: Суб 01 чер, 2024 20:08
Re: ПУМБ
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