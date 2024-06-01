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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

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ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:38

Re: ПУМБ

жду как банк разорвет со мной договор)))
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:02

Re: ПУМБ

Я не шучу - жалоба в НБУ уже есть, и еще вопрос! "а почему не до 63х или 64х дней льготный период в ПУБМе"

Как они сравнивают льготный период с другими банками!??? Ну еще в перспективе "вам отказано в обслуживании" - нужно набрать кредитов по максимуму - лимит же залупили более 50тыс...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 19:16

Re: ПУМБ

Ну еще будет разбор на сколько и как кинули с цыкавымы умовамы до 62 дней банк кинул меня за все время обслуживания!

Есть жеж разные статьи! Будем смотрет - я так понял мне уже счет не раз "блокировали"!!!

Факт - это в истории транзакций нигде не отображаеться! Нужно делать отдельную выписку - причем по каждому месяцу - это крайне неудобно! Скрывают информацию!

Будет интересная разборка с банком!

Думаю Универсалу / Монобанку будет посрать что там ПУМБ обосрался!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 19:46

  vpchelko написав:
  Shaman написав:все, що куплено після 30 (й здається навіть проведено) - потрапляє вже в наступний період погашення

Ненашел такой инфы в описании продукта

Ну "грейс до 62" следует чиста матиматичиски из то, шо РД 30го, а есть какие-то месяцы с 31 дн.. На шо тут жаловаться, на остатки мосха?
У меня вот КК с РД 20 числа (у некоторых старичков може есть и с РД 10), и представляете -- тож "грейс до 62" :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 19:51

  Amethyst написав:Ну "грейс до 62" следует чиста матиматичиски из то, шо РД 30го, а есть какие-то месяцы с 31 дн.. На шо тут жаловаться, на остатки мосха?
У меня вот КК с РД 20 числа (у некоторых старичков може есть и с РД 10), и представляете -- тож "грейс до 62" :lol: :lol:

Ты работаешь на банк? Пусть на лендинг странице это напишут - на радость клиентов!
Я считаю что сабж должен быть на лендинг странице!

У меня есть права! Я считаю что банк вводит в заблуждение используя "рекламнуи лозунги" других банков! Да к стати "до 62 дней" использовали другие банки и в другом контексте! А это очевидный факт!

Тем более всем понятно что банк не честно себя ведет! В общей рекламе (когда описывают сравнение с другими банками - особенно с монобанком!!!) не описано услоиве про погашение до 30го числа!

Буду доколупываться - особенно из-за сравнения с монобанком - что они имели ввиду! И прчему это небыло описано в сравнении!!!
Востаннє редагувалось vpchelko в Суб 01 чер, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 19:59

маєте час
і натхнення )))
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:01

  v57 написав:маєте час
і натхнення )))


А чего пару тыс грн сверху!!! - которые они постригли в тихаря - XYZ!!!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:08

Re: ПУМБ

  vpchelko написав:Буду доколупываться
Вперде!
В принципе, действительно, риХлама должна отвечать ожиданиям (грамотного) клиента.. даже псиХа! ))

ПС. Я ДКБО читаю, правда давно это было ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:39

  vpchelko написав:
  v57 написав:маєте час
і натхнення )))

А чего пару тыс грн сверху!!! - которые они постригли в тихаря - XYZ!!!

так питання в тому, що не погасили 30, й банк нарахував відсотки?

так це інша зовсім справа. :D напевне жодного разу не було повідомлень, та й що в додатку пишуть - не читаємо...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:12

Re: ПУМБ

  Shaman написав:так питання в тому, що не погасили 30, й банк нарахував відсотки?

так це інша зовсім справа. напевне жодного разу не було повідомлень, та й що в додатку пишуть - не читаємо...

ДКБО шось напысано про повыдомленя в додатку? В общение с банком мне только про СМС - которых небыло сообщали!

Как говориться переписка сохранена!
vpchelko
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