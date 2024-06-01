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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 00:06

vpchelko стесняюсь спросить а дкбо читали? Про сроки погашения тут кредитки поняли или как? Упомянутое правило то в принципе не сложное... ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
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  #<1 ... 540541542543
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ПУМБ (5421)
02.06.2024 00:06
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