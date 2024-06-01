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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2024 00:06
vpchelko
стесняюсь спросить а дкбо читали? Про сроки погашения тут кредитки поняли или как? Упомянутое правило то в принципе не сложное...
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