|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2024 00:06
vpchelko стесняюсь спросить а дкбо читали? Про сроки погашения тут кредитки поняли или как? Упомянутое правило то в принципе не сложное...
Додано: Нед 02 чер, 2024 01:18
Банк пише правду в рекламі, ключове слово "до", тож правдою було б, якби він навіть писав "до 62 років".
Компліментно зауважу, що це один з небагатьох банків, який чітко зазначає кінцевий час погашення.
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:33
Re: ПУМБ брехло
До речі стосовно брехливлсті банку..
Було повідомлення стосовно зниження ставок з 01/06 по "дохідному та накопичувальному". По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
"Підтримка" в телеграмі заявила що в неї "відсутня можливість надати інформацію" та зареєструвала звернення..
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:45
Re: ПУМБ
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|