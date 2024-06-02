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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2024 00:06
vpchelko
стесняюсь спросить а дкбо читали? Про сроки погашения тут кредитки поняли или как? Упомянутое правило то в принципе не сложное...
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Додано: Нед 02 чер, 2024 01:18
vpchelko написав:
Крайне недоволен ситуацией! Банк рекламой про льготный период до 62 дней вводит в обман потребителей. По факту льготный период ДО 61 дней! А рекламируемые до 62 дней невыполнимое условие!
Зачем брехать в рекламе и дублировать брехню в условиях обслуживания?
Посмотрю на реакцию НБУ про брехню в рекламе и условиях обслуживания!
Банк пише правду в рекламі, ключове слово "до", тож правдою було б, якби він навіть писав "до 62 років".
Компліментно зауважу, що це один з небагатьох банків, який чітко зазначає кінцевий час погашення.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 07:33
До речі стосовно брехливлсті банку..
Було повідомлення стосовно зниження ставок з 01/06 по "дохідному та накопичувальному". По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
"Підтримка" в телеграмі заявила що в неї "відсутня можливість надати інформацію" та зареєструвала звернення..
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vadlme
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Додано: Нед 02 чер, 2024 07:45
vadlme написав:
По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
О якій годині це було? Якщо після 18:00, то в банку відкривається наступний операційний день.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 12:25
vpchelko
Про периоды.
Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
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Vatsyk
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Додано: Нед 02 чер, 2024 12:45
Vatsyk написав:vpchelko
Про периоды.
Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
Схоже, що банк дає +5 дн після РД на погашення заборгованості.
Шось подібне є і у Райфа, там грейс 50дн, тобто до 20го, але теж є +5дн типу на зарахування... отак і граємся
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Amethyst
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Додано: Нед 02 чер, 2024 12:51
Amethyst написав: Vatsyk написав:vpchelko
Про периоды.
Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
Схоже, що банк дає +5 дн після РД на погашення заборгованості.
Шось подібне є і у Райфа, там грейс 50дн, тобто до 20го, але теж є +5дн типу на зарахування... отак і граємся
порадьте людині. потім отримаємо на гілках кожного банку - скарга в НБУ, я не так зрозумів умови.
в Райфі ще є пільговий період до 100 днів
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Shaman
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Додано: Нед 02 чер, 2024 13:08
Shaman написав:
так зрозумів
Ні, там вбачається скарга, що банка не навчила клієнта користуватися григорианським календарем
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Amethyst
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