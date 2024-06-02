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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543

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ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 00:06

vpchelko стесняюсь спросить а дкбо читали? Про сроки погашения тут кредитки поняли или как? Упомянутое правило то в принципе не сложное... ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 01:18

  vpchelko написав:Крайне недоволен ситуацией! Банк рекламой про льготный период до 62 дней вводит в обман потребителей. По факту льготный период ДО 61 дней! А рекламируемые до 62 дней невыполнимое условие!
Зачем брехать в рекламе и дублировать брехню в условиях обслуживания?
Посмотрю на реакцию НБУ про брехню в рекламе и условиях обслуживания!

Банк пише правду в рекламі, ключове слово "до", тож правдою було б, якби він навіть писав "до 62 років". :wink:
Компліментно зауважу, що це один з небагатьох банків, який чітко зазначає кінцевий час погашення.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:33

Re: ПУМБ брехло

До речі стосовно брехливлсті банку..
Було повідомлення стосовно зниження ставок з 01/06 по "дохідному та накопичувальному". По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
"Підтримка" в телеграмі заявила що в неї "відсутня можливість надати інформацію" та зареєструвала звернення..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:45

Re: ПУМБ

  vadlme написав:По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
О якій годині це було? Якщо після 18:00, то в банку відкривається наступний операційний день.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 12:25

vpchelko

Про периоды.

Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 12:45

  Vatsyk написав:vpchelko

Про периоды.

Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
Схоже, що банк дає +5 дн після РД на погашення заборгованості.
Шось подібне є і у Райфа, там грейс 50дн, тобто до 20го, але теж є +5дн типу на зарахування... отак і граємся 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 12:51

  Amethyst написав:
  Vatsyk написав:vpchelko

Про периоды.

Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
Схоже, що банк дає +5 дн після РД на погашення заборгованості.
Шось подібне є і у Райфа, там грейс 50дн, тобто до 20го, але теж є +5дн типу на зарахування... отак і граємся 8)

порадьте людині. потім отримаємо на гілках кожного банку - скарга в НБУ, я не так зрозумів умови. :D

в Райфі ще є пільговий період до 100 днів ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 13:08

Re: ПУМБ

  Shaman написав:так зрозумів
Ні, там вбачається скарга, що банка не навчила клієнта користуватися григорианським календарем :(
Amethyst
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ПУМБ (5427)
02.06.2024 12:51
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