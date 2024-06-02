RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 00:06

vpchelko стесняюсь спросить а дкбо читали? Про сроки погашения тут кредитки поняли или как? Упомянутое правило то в принципе не сложное... ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 01:18

  vpchelko написав:Крайне недоволен ситуацией! Банк рекламой про льготный период до 62 дней вводит в обман потребителей. По факту льготный период ДО 61 дней! А рекламируемые до 62 дней невыполнимое условие!
Зачем брехать в рекламе и дублировать брехню в условиях обслуживания?
Посмотрю на реакцию НБУ про брехню в рекламе и условиях обслуживания!

Банк пише правду в рекламі, ключове слово "до", тож правдою було б, якби він навіть писав "до 62 років". :wink:
Компліментно зауважу, що це один з небагатьох банків, який чітко зазначає кінцевий час погашення.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 27.04.10
Подякував: 101 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:33

Re: ПУМБ брехло

До речі стосовно брехливлсті банку..
Було повідомлення стосовно зниження ставок з 01/06 по "дохідному та накопичувальному". По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
"Підтримка" в телеграмі заявила що в неї "відсутня можливість надати інформацію" та зареєструвала звернення..
vadlme
 
Повідомлень: 86
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:45

Re: ПУМБ

  vadlme написав:По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
О якій годині це було? Якщо після 18:00, то в банку відкривається наступний операційний день.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6001
З нами з: 08.03.18
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 12:25

vpchelko

Про периоды.

Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 109
З нами з: 03.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 12:45

  Vatsyk написав:vpchelko

Про периоды.

Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
Схоже, що банк дає +5 дн після РД на погашення заборгованості.
Шось подібне є і у Райфа, там грейс 50дн, тобто до 20го, але теж є +5дн типу на зарахування... отак і граємся 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5442
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 12:51

  Amethyst написав:
  Vatsyk написав:vpchelko

Про периоды.

Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
Схоже, що банк дає +5 дн після РД на погашення заборгованості.
Шось подібне є і у Райфа, там грейс 50дн, тобто до 20го, але теж є +5дн типу на зарахування... отак і граємся 8)

порадьте людині. потім отримаємо на гілках кожного банку - скарга в НБУ, я не так зрозумів умови. :D

в Райфі ще є пільговий період до 100 днів ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 29.09.19
Подякував: 595 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 13:08

Re: ПУМБ

  Shaman написав:так зрозумів
Ні, там вбачається скарга, що банка не навчила клієнта користуватися григорианським календарем :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5442
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:02

vpchelko
Вітаємо!
Хочемо зауважити, що дані умови про пільговий період затверджені в ДКБО. Також, кожного місяця надходить Push-сповіщення з нагадуванням, де описана сума пільгового періоду і до якої дати потрібно зробити погашення. Вся інформація доступна для клієнтів у мобільному застосунку, аби зручно було вносити платіж на кредитну картку вчасно. Якщо у Вас виникли з цим проблеми, то завжди раді зверненням в чат-підтримку або на гарячу лінію для консультації.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:14

vadlme
Вітаємо!
Об 18:00 закінчення операційного дня, відповідно, попередні умови вже не діяли.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 540541542543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.