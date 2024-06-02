|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2024 00:06
vpchelko стесняюсь спросить а дкбо читали? Про сроки погашения тут кредитки поняли или как? Упомянутое правило то в принципе не сложное...
Додано: Нед 02 чер, 2024 01:18
Банк пише правду в рекламі, ключове слово "до", тож правдою було б, якби він навіть писав "до 62 років".
Компліментно зауважу, що це один з небагатьох банків, який чітко зазначає кінцевий час погашення.
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:33
Re: ПУМБ брехло
До речі стосовно брехливлсті банку..
Було повідомлення стосовно зниження ставок з 01/06 по "дохідному та накопичувальному". По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
"Підтримка" в телеграмі заявила що в неї "відсутня можливість надати інформацію" та зареєструвала звернення..
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:45
Re: ПУМБ
Додано: Нед 02 чер, 2024 12:25
vpchelko
Про периоды.
Банк Кредит-Днепр предлагает кредитку, у которой, внимание, - "пільговий період до 67 днів".
Додано: Нед 02 чер, 2024 12:45
Схоже, що банк дає +5 дн після РД на погашення заборгованості.
Шось подібне є і у Райфа, там грейс 50дн, тобто до 20го, але теж є +5дн типу на зарахування... отак і граємся
Додано: Нед 02 чер, 2024 12:51
порадьте людині. потім отримаємо на гілках кожного банку - скарга в НБУ, я не так зрозумів умови.
в Райфі ще є пільговий період до 100 днів
Додано: Нед 02 чер, 2024 13:08
Re: ПУМБ
Додано: Нед 02 чер, 2024 15:02
vpchelko
Вітаємо!
Хочемо зауважити, що дані умови про пільговий період затверджені в ДКБО. Також, кожного місяця надходить Push-сповіщення з нагадуванням, де описана сума пільгового періоду і до якої дати потрібно зробити погашення. Вся інформація доступна для клієнтів у мобільному застосунку, аби зручно було вносити платіж на кредитну картку вчасно. Якщо у Вас виникли з цим проблеми, то завжди раді зверненням в чат-підтримку або на гарячу лінію для консультації.
Додано: Нед 02 чер, 2024 15:14
vadlme
Вітаємо!
Об 18:00 закінчення операційного дня, відповідно, попередні умови вже не діяли.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|