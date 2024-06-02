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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:41

  vadlme написав:До речі стосовно брехливлсті банку..
Було повідомлення стосовно зниження ставок з 01/06 по "дохідному та накопичувальному". По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
"Підтримка" в телеграмі заявила що в неї "відсутня можливість надати інформацію" та зареєструвала звернення..

саме так і було , теж припух від цих викрутасів.
але ж бог створив і моню, гроші пішли туди під 15,5.
от у моні хватає духу викатувати гадості з 1-го числа.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:21

  PUMB написав:vadlme
Вітаємо!
Об 18:00 закінчення операційного дня, відповідно, попередні умови вже не діяли.


ну тут можна сказати просто "lol"

тобто людина має розбиратися у внутрішній кухні банку? я наприклад коли планую відкрити депозит то можу це зробити після 21 і не замислюватися який там опердень у банку, логічно?

звісно ті 0.5% то дрібниці у порівнянні з довірою до банку, і не питайте потім "чи порадите ви наш банк вашим друзям та знайомим" :)

Ваш клієнт з 2002 якщо не помиляюся, на мою думку про банк цей випадок взагалі ніяк не впливає. але от "нові" клієнти можуть і образитися :)
DmitryZP
 
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  #<1 ... 541542543544
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