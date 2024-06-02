vadlme написав:До речі стосовно брехливлсті банку..
Було повідомлення стосовно зниження ставок з 01/06 по "дохідному та накопичувальному". По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
"Підтримка" в телеграмі заявила що в неї "відсутня можливість надати інформацію" та зареєструвала звернення..
саме так і було , теж припух від цих викрутасів.
але ж бог створив і моню, гроші пішли туди під 15,5.
от у моні хватає духу викатувати гадості з 1-го числа.