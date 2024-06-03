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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544

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ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:41

  vadlme написав:До речі стосовно брехливлсті банку..
Було повідомлення стосовно зниження ставок з 01/06 по "дохідному та накопичувальному". По факту 31/05 ввечері вже не було можливості відкрити ці депозити по старим ставкам, а в додатку значились нові!
"Підтримка" в телеграмі заявила що в неї "відсутня можливість надати інформацію" та зареєструвала звернення..

саме так і було , теж припух від цих викрутасів.
але ж бог створив і моню, гроші пішли туди під 15,5.
от у моні хватає духу викатувати гадості з 1-го числа.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:21

  PUMB написав:vadlme
Вітаємо!
Об 18:00 закінчення операційного дня, відповідно, попередні умови вже не діяли.


ну тут можна сказати просто "lol"

тобто людина має розбиратися у внутрішній кухні банку? я наприклад коли планую відкрити депозит то можу це зробити після 21 і не замислюватися який там опердень у банку, логічно?

звісно ті 0.5% то дрібниці у порівнянні з довірою до банку, і не питайте потім "чи порадите ви наш банк вашим друзям та знайомим" :)

Ваш клієнт з 2002 якщо не помиляюся, на мою думку про банк цей випадок взагалі ніяк не впливає. але от "нові" клієнти можуть і образитися :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:01

Re: ПУМБ

  DmitryZP написав:...який там опердень у банку, логічно?
...Ваш клієнт з 2002

Ааа, так ви наш -- поколєніє Х, а не якийсь там Зумер-Неофіт.
Тобто прекрасно пам'ятаєте, що таке Гастроном, його відділ лікеро-горілчаних виробів, розклади роботи цього чудового відділу і гастроному в цілому.
Отак і у банці є розклад, тобто регламент.
Я так розумію, шо ви просто пошуткували :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:09

Amethyst ні, я серйозно

якого фіга написано ставки з 01.06 але починають діяти з 31.05 18:00 - ви думаєте багато людей розуміються на внутрішній кухні банку? Робіть тоді зноску де вказуйте що депозит має бути розміщений до 18:00 31.05 - тоді це буде чесно
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:14

Друже, просто зняв з язика, аплодую!
Так само як банк написав, знизиться ставка на два депозита, ну ок, пофіг, є ж "Макс про 15“ подумав я.
Хрін там плавав, як виявилось він на на крису припинив своє існування 30.05..
Я розумію, що по версії банку, це мої проблеми що я не ознайомився з умовами продукту, але і взаємодія з клієнтом має бути зрозуміла для коієнта, зокрема як в тому ж Моно!
Просто думки вслух..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:16

  DmitryZP написав:Amethyst ні, я серйозно

якого фіга написано ставки з 01.06 але починають діяти з 31.05 18:00 - ви думаєте багато людей розуміються на внутрішній кухні банку? Робіть тоді зноску де вказуйте що депозит має бути розміщений до 18:00 31.05 - тоді це буде чесно

Хм. А оцю карусель: "написано ставки з 01.06 але починають діяти з 31.05" -- я щось провтикав, не пам'ятаю. Бо я тут запав на МахПро, і точно пам'ятаю там, що до 30... тому 29го я застолбіл останній МахПро під 15%.
Ну а про 18:00 я таки згоден з банкою - опердн він такиий опердн ((
Я ще пам'ятаю, коли опердн у ПУМБи таки був до 19:30 і можна було погратися поповненнями і депо.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:24

Re: ПУМБ

А хто памятає, коли ставки підвищувалися, вони підвищувалися 31-го з 18:00 чи 01-го десь з 09:00 ?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:55

  Amethyst написав:тому 29го я застолбіл останній МахПро під 15%.

як на мене, то й під 14% в жовтні-листопаді на місяць буде актуально, мабуть.
Всім на ліки 0,1% за кредитні кешбек пропонують в поточному місяці?
kulikrom
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