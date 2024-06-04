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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 542543544545

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:44

  klug написав:
  vadlme написав:Так само як банк написав, знизиться ставка на два депозита, ну ок, пофіг, є ж "Макс про 15“ подумав я.
Хрін там плавав, як виявилось він на на крису припинив своє існування 30.05..

  Amethyst написав:Бо я тут запав на МахПро, і точно пам'ятаю там, що до 30... тому 29го я застолбіл останній МахПро під 15%.

Хто мені пояснить, як я відкрив 15 Про Макс 31-го зранку?


------

2.2.Строк проведення:
2.2.1. Акція проводиться з 15.04.2024 р. по 31.05.2024 р. включно (Період проведення Акції).

документ -
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D1%81.pdf

згідно з умовами по 31.05.2024 включно - але тут мабуть теж із серії "враховуйте що в нас опердень закінчується о 18:00" :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 19:15

  greenozon написав:по блату? :lol:

У Поліна-банку більше шансів дату на сервері змінити ніж щось по блату зробити.

  DmitryZP написав:згідно з умовами по 31.05.2024 включно - але тут мабуть теж із серії "враховуйте що в нас опердень закінчується о 18:00" :)

Ну от мене і цікавить, як у двох панів, включно з одним бувалим хряком, опердень 31-го закінчився 30-го. До банки у цьому випадку питань немає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 20:54

  DmitryZP написав:
  klug написав:
  vadlme написав:Так само як банк написав, знизиться ставка на два депозита, ну ок, пофіг, є ж "Макс про 15“ подумав я.
Хрін там плавав, як виявилось він на на крису припинив своє існування 30.05..

  Amethyst написав:Бо я тут запав на МахПро, і точно пам'ятаю там, що до 30... тому 29го я застолбіл останній МахПро під 15%.

Хто мені пояснить, як я відкрив 15 Про Макс 31-го зранку?


------

2.2.Строк проведення:
2.2.1. Акція проводиться з 15.04.2024 р. по 31.05.2024 р. включно (Період проведення Акції).

документ -
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D1%81.pdf

згідно з умовами по 31.05.2024 включно - але тут мабуть теж із серії "враховуйте що в нас опердень закінчується о 18:00" :)

Представник банку в підтримці 31.05 повідомив що "Про Макс 15“ діяв до 30.05 ...
Скрін прикріпити на цьому сайті не бачу можливості
пс. А на плей маркеті, в описі до додатку банку - "Відкривайте депозит Валютний у будь-який день до 20:00"
То де в біса правда у них?!
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:12

Ніі, мені таки подобається Мумба... ну а шо робити!! :P :P
Amethyst
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