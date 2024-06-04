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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:44
klug написав: vadlme написав:
Так само як банк написав, знизиться ставка на два депозита, ну ок, пофіг, є ж "Макс про 15“ подумав я.
Хрін там плавав, як виявилось він на на крису припинив своє існування 30.05..
Amethyst написав:
Бо я тут запав на МахПро, і точно пам'ятаю там, що до 30... тому 29го я застолбіл останній МахПро під 15%.
Хто мені пояснить, як я відкрив 15 Про Макс 31-го зранку?
------
2.2.Строк проведення:
2.2.1. Акція проводиться з 15.04.2024 р. по 31.05.2024 р. включно (Період проведення Акції).
документ -
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D1%81.pdf
згідно з умовами по 31.05.2024 включно - але тут мабуть теж із серії "враховуйте що в нас опердень закінчується о 18:00"
DmitryZP
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Додано: Пон 03 чер, 2024 19:15
greenozon написав:
по блату?
У Поліна-банку більше шансів дату на сервері змінити ніж щось по блату зробити.
DmitryZP написав:
згідно з умовами по 31.05.2024 включно - але тут мабуть теж із серії "враховуйте що в нас опердень закінчується о 18:00"
Ну от мене і цікавить, як у двох панів, включно з одним бувалим хряком, опердень 31-го закінчився 30-го. До банки у цьому випадку питань немає.
klug
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Додано: Пон 03 чер, 2024 20:54
DmitryZP написав: klug написав: vadlme написав:
Так само як банк написав, знизиться ставка на два депозита, ну ок, пофіг, є ж "Макс про 15“ подумав я.
Хрін там плавав, як виявилось він на на крису припинив своє існування 30.05..
Amethyst написав:
Бо я тут запав на МахПро, і точно пам'ятаю там, що до 30... тому 29го я застолбіл останній МахПро під 15%.
Хто мені пояснить, як я відкрив 15 Про Макс 31-го зранку?
------
2.2.Строк проведення:
2.2.1. Акція проводиться з 15.04.2024 р. по 31.05.2024 р. включно (Період проведення Акції).
документ -
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D1%81.pdf
згідно з умовами по 31.05.2024 включно - але тут мабуть теж із серії "враховуйте що в нас опердень закінчується о 18:00"
Представник банку в підтримці 31.05 повідомив що "Про Макс 15“ діяв до 30.05 ...
Скрін прикріпити на цьому сайті не бачу можливості
пс. А на плей маркеті, в описі до додатку банку - "Відкривайте депозит Валютний у будь-який день до 20:00"
То де в біса правда у них?!
vadlme
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