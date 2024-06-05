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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:44
klug написав: vadlme написав:
Так само як банк написав, знизиться ставка на два депозита, ну ок, пофіг, є ж "Макс про 15“ подумав я.
Хрін там плавав, як виявилось він на на крису припинив своє існування 30.05..
Amethyst написав:
Бо я тут запав на МахПро, і точно пам'ятаю там, що до 30... тому 29го я застолбіл останній МахПро під 15%.
Хто мені пояснить, як я відкрив 15 Про Макс 31-го зранку?
------
2.2.Строк проведення:
2.2.1. Акція проводиться з 15.04.2024 р. по 31.05.2024 р. включно (Період проведення Акції).
документ -
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D1%81.pdf
згідно з умовами по 31.05.2024 включно - але тут мабуть теж із серії "враховуйте що в нас опердень закінчується о 18:00"
DmitryZP
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Додано: Пон 03 чер, 2024 19:15
greenozon написав:
по блату?
У Поліна-банку більше шансів дату на сервері змінити ніж щось по блату зробити.
DmitryZP написав:
згідно з умовами по 31.05.2024 включно - але тут мабуть теж із серії "враховуйте що в нас опердень закінчується о 18:00"
Ну от мене і цікавить, як у двох панів, включно з одним бувалим хряком, опердень 31-го закінчився 30-го. До банки у цьому випадку питань немає.
klug
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Додано: Пон 03 чер, 2024 20:54
DmitryZP написав: klug написав: vadlme написав:
Так само як банк написав, знизиться ставка на два депозита, ну ок, пофіг, є ж "Макс про 15“ подумав я.
Хрін там плавав, як виявилось він на на крису припинив своє існування 30.05..
Amethyst написав:
Бо я тут запав на МахПро, і точно пам'ятаю там, що до 30... тому 29го я застолбіл останній МахПро під 15%.
Хто мені пояснить, як я відкрив 15 Про Макс 31-го зранку?
------
2.2.Строк проведення:
2.2.1. Акція проводиться з 15.04.2024 р. по 31.05.2024 р. включно (Період проведення Акції).
документ -
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D1%81.pdf
згідно з умовами по 31.05.2024 включно - але тут мабуть теж із серії "враховуйте що в нас опердень закінчується о 18:00"
Представник банку в підтримці 31.05 повідомив що "Про Макс 15“ діяв до 30.05 ...
Скрін прикріпити на цьому сайті не бачу можливості
пс. А на плей маркеті, в описі до додатку банку - "Відкривайте депозит Валютний у будь-який день до 20:00"
То де в біса правда у них?!
vadlme
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Додано: Сер 05 чер, 2024 10:38
Сьогодні кешбек у додатку відобразився зі знаком мінус.
03.06 вивів кешбек (значить він обнулився) 04.06 була покупка (кешбеку 0,33 грн.) 05.06 кешбеку мінус 0,64 грн. ?! Ніяких повернень товару чи коштів на картку не було
Hennady
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Додано: Сер 05 чер, 2024 11:07
Hennady Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення, для уточнення інформації.
PUMB
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