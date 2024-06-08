Ви берете у розстрочку від ПУМБи до 24місяців. А вивільні кошти, які не треба одразу сплачувати, ви розміщуєте на депозит!! Скільки там дохідність зараз на 1 чи 2 роки по депозитних коштах?
Твк, і хто що виграв з Приватом, мамкіни хфінансісти?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2024 19:06
Ви берете у розстрочку від ПУМБи до 24місяців. А вивільні кошти, які не треба одразу сплачувати, ви розміщуєте на депозит!! Скільки там дохідність зараз на 1 чи 2 роки по депозитних коштах?
Твк, і хто що виграв з Приватом, мамкіни хфінансісти?
Додано: Суб 08 чер, 2024 19:10
судя по политико-экономико-курсовым тенденциям и сегодняшним ставкам - через 2 года сегодняшнее гривнедепо даже в ноль не выйдет.
Додано: Суб 08 чер, 2024 19:15
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