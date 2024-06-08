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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 543544545546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:06

  Hennady написав:
  idealstorm написав:quadro_tony_da
Так то ж ви берете за чужі гроші і на строк до 24 міс, а ще отримуєте за то 2% кешбек.
А шо отримуєте від привату? погасити за 30 днів?
Кожному своє.


Купуєте холодильник за 10 тис.
Від ПУМБу отримуєте холодильник за 9839 грн.
Від Привату - за 9500 грн.

Ви берете у розстрочку від ПУМБи до 24місяців. А вивільні кошти, які не треба одразу сплачувати, ви розміщуєте на депозит!! Скільки там дохідність зараз на 1 чи 2 роки по депозитних коштах?
Твк, і хто що виграв з Приватом, мамкіни хфінансісти?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:10

судя по политико-экономико-курсовым тенденциям и сегодняшним ставкам - через 2 года сегодняшнее гривнедепо даже в ноль не выйдет.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:15

  flysoulfly написав:судя по политико-экономико-курсовым тенденциям и сегодняшним ставкам - через 2 года сегодняшнее гривнедепо даже в ноль не выйдет.

Чудово! Тоді питання - ви сьогодні карткою Привата спалюєте умовно дорогі кошти, а так ви їх сплачуєте протягом 2 років. То де вигідніше?
idealstorm
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  #<1 ... 543544545546
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