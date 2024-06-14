Amethyst написав:Да нет. Никто тут красиво выходить не будет.
Если есть криминал, то под колпаком и сама банка, и она щас ищет для себя защиту.
Есть вариант, шо все само рассосется, но через 1..1.5 мес (када следствие отлежится под сукном) и тогда, действительно, банка вам предложит тихонечко закрыть все щита как рисковому клиенту
Можно попробовать заполучить через адвокатский запрос (доп затраты!) есть ли против/касательно вас ЄРДР (відкрите впровадження) -- ваащето это секрет следствия и не подлежит разглашению ((
Если речь действительно про 2000, то лучше забейте на банк на 1..1.5 мес. Так вы скорее улучшите свою репутацию
можно было бы ждать, но не факт что 1-1.5 мес
но при этом чувствовать себя в чём-то виноватым (ведь банк то заблочил всё, ты в подвешенном состоянии и думаешь - может зря я с тем контрагентом контактировал и т.д.)
но! я тварь дрожащая или право имею? Когда будет ешё такая возможность понять кухню банка ? я и вы знаем что было бы если я бы ничего не делал (прошли бы месяцы и разлочилось бы).
Но я не знал что открылось бы если бы я начал задавать неудобные вопросы. А теперь знаю и делюсь в вами.
Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)
А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.
Ответ пришёл в течении пары часов (хз, чего они не взяли 30 дней на ответ, может побоялись что я накатаю жалобу в НБУ ?)
Суть ответа: ограничения наложены согласно ДКБО, придите в банк обновитесь (хотя я там был 1 мес назад) и предоставьте доки по операции на эти пару тыщ, и джерела походження коштив.
Ну то есть - из-за транзакции на пару тыщ они решили устроить мне дью-дилиженс Попахивает, да ?
И, если даже я всё предоставлю - не факт, что банк разрешит работать через ихнюю апликуху и разблочит карточки.
Итого: менеджер вводит в заблуждение, что средства заблочены и со счётов снять ничего нельзя. О, ну думаешь - где-то криминал, ЄРДР , ужос-ужос, средства заблочены на месяцы.
На самом деле: банк ограничивает согласно договора и давит на тебя с целью чтобы ты принёс всё что можно, а конечная цель - минимизировать риски (в ущерб интересам клиента). Приходишь в банк и снимаешь через кассу, если необходимо - разрываешь договор. Если отказывают - жалобу в НБУ.
PS: как же я устал от такого отношения в этой стране... Вечно надо ставить на место.