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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 545546547548 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 68 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 15 Всього голосів : 68 Додано: Сер 12 чер, 2024 19:16 Amethyst написав: Да нет. Никто тут красиво выходить не будет.

Если есть криминал, то под колпаком и сама банка, и она щас ищет для себя защиту.

Есть вариант, шо все само рассосется, но через 1..1.5 мес (када следствие отлежится под сукном) и тогда, действительно, банка вам предложит тихонечко закрыть все щита как рисковому клиенту

Можно попробовать заполучить через адвокатский запрос (доп затраты!) есть ли против/касательно вас ЄРДР (відкрите впровадження) -- ваащето это секрет следствия и не подлежит разглашению ((

Если речь действительно про 2000, то лучше забейте на банк на 1..1.5 мес. Так вы скорее улучшите свою репутацию Да нет. Никто тут красиво выходить не будет.Если есть криминал, то под колпаком и сама банка, и она щас ищетзащиту.Есть вариант, шо все само рассосется, но через 1..1.5 мес (када следствие отлежится под сукном) и тогда, действительно, банка вамтихонечко закрыть все щита как рисковому клиентуМожно попробовать заполучить через адвокатский запрос (доп затраты!) есть ли против/касательно вас ЄРДР (відкрите впровадження) -- ваащето это секрет следствия и не подлежит разглашению ((Если речь действительно про 2000, то лучше забейте на банк на 1..1.5 мес. Так вы скорее улучшите свою репутацию



можно было бы ждать, но не факт что 1-1.5 мес

но при этом чувствовать себя в чём-то виноватым (ведь банк то заблочил всё, ты в подвешенном состоянии и думаешь - может зря я с тем контрагентом контактировал и т.д.)



но! я тварь дрожащая или право имею? Когда будет ешё такая возможность понять кухню банка ? я и вы знаем что было бы если я бы ничего не делал (прошли бы месяцы и разлочилось бы).

Но я не знал что открылось бы если бы я начал задавать неудобные вопросы. А теперь знаю и делюсь в вами.



Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)

А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.

Ответ пришёл в течении пары часов (хз, чего они не взяли 30 дней на ответ, может побоялись что я накатаю жалобу в НБУ ?)



Суть ответа: ограничения наложены согласно ДКБО, придите в банк обновитесь (хотя я там был 1 мес назад) и предоставьте доки по операции на эти пару тыщ, и джерела походження коштив.

Ну то есть - из-за транзакции на пару тыщ они решили устроить мне дью-дилиженс Попахивает, да ?

И, если даже я всё предоставлю - не факт, что банк разрешит работать через ихнюю апликуху и разблочит карточки.



Итого: менеджер вводит в заблуждение, что средства заблочены и со счётов снять ничего нельзя. О, ну думаешь - где-то криминал, ЄРДР , ужос-ужос, средства заблочены на месяцы.



На самом деле: банк ограничивает согласно договора и давит на тебя с целью чтобы ты принёс всё что можно, а конечная цель - минимизировать риски (в ущерб интересам клиента). Приходишь в банк и снимаешь через кассу, если необходимо - разрываешь договор. Если отказывают - жалобу в НБУ.



PS: как же я устал от такого отношения в этой стране... Вечно надо ставить на место. можно было бы ждать, но не факт что 1-1.5 месно при этом чувствовать себя в чём-то виноватым (ведь банк то заблочил всё, ты в подвешенном состоянии и думаешь - может зря я с тем контрагентом контактировал и т.д.)но! я тварь дрожащая или право имею? Когда будет ешё такая возможность понять кухню банка ? я и вы знаем что было бы если я бы ничего не делал (прошли бы месяцы и разлочилось бы).Но я не знал что открылось бы если бы я начал задавать неудобные вопросы. А теперь знаю и делюсь в вами.Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.Ответ пришёл в течении пары часов (хз, чего они не взяли 30 дней на ответ, может побоялись что я накатаю жалобу в НБУ ?)Суть ответа: ограничения наложены согласно ДКБО, придите в банк обновитесь (хотя я там был 1 мес назад) и предоставьте доки по операции на эти пару тыщ, и джерела походження коштив.Ну то есть - из-за транзакции на пару тыщ они решили устроить мне дью-дилиженсПопахивает, да ?И, если даже я всё предоставлю - не факт, что банк разрешит работать через ихнюю апликуху и разблочит карточки.Итого: менеджер вводит в заблуждение, что средства заблочены и со счётов снять ничего нельзя. О, ну думаешь - где-то криминал, ЄРДР , ужос-ужос, средства заблочены на месяцы.На самом деле: банк ограничивает согласно договора и давит на тебя с целью чтобы ты принёс всё что можно, а конечная цель - минимизировать риски (в ущерб интересам клиента). Приходишь в банк и снимаешь через кассу, если необходимо - разрываешь договор. Если отказывают - жалобу в НБУ.PS: как же я устал от такого отношения в этой стране... Вечно надо ставить на место. baraka Повідомлень: 5436 З нами з: 09.10.12 Подякував: 898 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2024 20:16 baraka написав:

Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)

А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.

Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.

Разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности, что такое СОУ? Разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности, что такое СОУ? Ferlakur Повідомлень: 4612 З нами з: 14.10.08 Подякував: 298 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2024 20:24 Re: ПУМБ baraka написав: Суть ответа: ограничения наложены согласно ДКБО, придите в банк обновитесь (хотя я там был 1 мес назад) и предоставьте доки по операции на эти пару тыщ, и джерела походження коштив. Суть ответа: ограничения наложены согласно ДКБО, придите в банк обновитесь (хотя я там был 1 мес назад) и предоставьте доки по операции на эти пару тыщ, и джерела походження коштив. Это только начало!! До этого была прилюдия (

Рекомендую сразу отправить ОК-5/7 из Дии. Это только начало!! До этого была прилюдия (Рекомендую сразу отправить ОК-5/7 из Дии. Amethyst

Повідомлень: 5478 З нами з: 05.05.21 Подякував: 410 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:01 Ferlakur написав: baraka написав:

Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)

А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.

Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.

Разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности, что такое СОУ? Разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности, что такое СОУ?



вышестоящий финмон (не тот что в банке) вышестоящий финмон (не тот что в банке) baraka Повідомлень: 5436 З нами з: 09.10.12 Подякував: 898 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:07 Amethyst написав: baraka написав: Суть ответа: ограничения наложены согласно ДКБО, придите в банк обновитесь (хотя я там был 1 мес назад) и предоставьте доки по операции на эти пару тыщ, и джерела походження коштив. Суть ответа: ограничения наложены согласно ДКБО, придите в банк обновитесь (хотя я там был 1 мес назад) и предоставьте доки по операции на эти пару тыщ, и джерела походження коштив. Это только начало!! До этого была прилюдия (

Рекомендую сразу отправить ОК-5/7 из Дии. Это только начало!! До этого была прилюдия (Рекомендую сразу отправить ОК-5/7 из Дии.



хз, я ещё раз поинтересовался у менеджера - теперь уже она подтвердила, что я могу, например, снимать баксы с текущего счёта в кассе, про доки вопрос не подымался. хз, я ещё раз поинтересовался у менеджера - теперь уже она подтвердила, что я могу, например, снимать баксы с текущего счёта в кассе, про доки вопрос не подымался. baraka Повідомлень: 5436 З нами з: 09.10.12 Подякував: 898 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2024 14:20 Ferlakur написав: baraka написав:

Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)

А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.

Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.

Разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности, что такое СОУ? Разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности, что такое СОУ?

Спеціально уповноважений орган. Я б так не казав, звісно, але то вже хто як хоче. ДСФМУ це Спеціально уповноважений орган. Я б так не казав, звісно, але то вже хто як хоче. ДСФМУ це 24589 Повідомлень: 110 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 545546547548 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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