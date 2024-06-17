quadro_tony_da
Ви також можете написати до нашої чат-підтримки через застосунок ПУМБ Online, щоб вони перевірили рух коштів на балансі кешбеку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2024 13:51
quadro_tony_da
Ви також можете написати до нашої чат-підтримки через застосунок ПУМБ Online, щоб вони перевірили рух коштів на балансі кешбеку.
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