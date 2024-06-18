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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 546547548549

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:51

quadro_tony_da

Ви також можете написати до нашої чат-підтримки через застосунок ПУМБ Online, щоб вони перевірили рух коштів на балансі кешбеку.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:03

  wolt450 написав:По обох акках ліміт неслабо підняли

мені теж сьогодні дзвонила ласковая лялечка з приводу кредитки ПУМБ.
Як Приват наливає хакції, то пумба пилиться на полке.
Дівчуля просила скористатися оплатою з КК до терміну і пообіцяла
кохання до срання і перегляд для мене смачнмх пропозицій.
Добра вона душа. як і увесь ПУМБ, подяка до землі.
Ще питала за додаток. чи є він у мене. Що я там роблю, що маю робити і які у мене задоволення.
Я як у ЗАГСІ обіцяв багато чого ......, може і мен і дольють .
Goodman
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Повідомлень: 6632
З нами з: 23.11.14
Подякував: 760 раз.
Подякували: 568 раз.
 
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  #<1 ... 546547548549
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